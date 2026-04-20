ANALYSE-FLASH
Goldman senkt Ziel für Volkswagen auf 97 Euro - 'Neutral'
- Goldman Sachs senkt Kursziel für Volkswagen
- Einstufung bleibt Neutral trotz Zielkorrektur
- Operatives Ergebnis Q1 leicht unter den Erwartungen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Volkswagen von 99 auf 97 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis des ersten Quartals dürfte etwas unter den Erwartungen liegen, schrieb Christian Frenes am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht. Er kappte seine Ergebnisschätzungen bis 2028 und berücksichtigt dabei auch die aktuellen Erwartungen für Porsche AG und Traton./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,19 % und einem Kurs von 90,26 auf Tradegate (20. April 2026, 12:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +3,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,68 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,62 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,6600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 97,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 135,00EUR was eine Bandbreite von +7,73 %/+49,93 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 97 Euro
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So verrückt es auch klingt jeder sollte genau überlegen mit wem er Geschäfte macht.
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