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    High Tide feiert 4/20 mit der Eröffnung eines neuen Canna Cabana-Ladens in Caledonia, Ontario

    High Tide feiert 4/20 mit der Eröffnung eines neuen Canna Cabana-Ladens in Caledonia, Ontario
    Foto: adobe.stock.com

    CALGARY, ALBERTA, 20. April 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) – ein einflussreiches und auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Teilsparte einen realen Mehrwert zu bieten – hat heute bekanntgegeben, dass es in seinem Canna Cabana-Cannabisladen an der Adresse 345 Argyle Street South in Caledonia (Ontario) am 20. April 2026 mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke und dem entsprechenden Konsumzubehör für Erwachsene beginnen wird. Mit dieser Neueröffnung steigt die Zahl der Canna Cabana-Standorte von High Tide auf 221 in ganz Kanada bzw. 97 in der Provinz Ontario.

     

    Dieser neue Canna Cabana-Standort in Caledonia ist strategisch günstig am Südrand der Stadt gelegen, gut abgegrenzt von den ohnehin spärlichen Mitbewerbern am nördlichen Stadtrand, und bildet den Ankerpunkt einer stark frequentierten Gewerbezone, zu der eine Apotheke, ein Spirituosengeschäft und mehrere führende nationale Einzelhandelsketten gehören. Der Standort versorgt ein wachsendes Einzugsgebiet mit einkommensstarken Haushalten und ist ideal gelegen, um Cannabiskonsumenten aus ganz Caledonia und der umliegenden Region Haldimand County zu bedienen.

     

    „Eine Eröffnung am 20. April ist immer symbolträchtig, aber dieses Jahr ist sie besonders bedeutsam, da wir uns dem achtjährigen Jubiläum seit der Eröffnung unseres allerersten Canna Cabana-Ladens im Oktober 2018 nähern. Wir haben seither eine der ursprünglichsten und bekanntesten Marken im Cannabissektor aufgebaut, weil wir unser Augenmerk darauf legen, unseren Cabana Club-Mitgliedern einen unschlagbaren Mehrwert und ein erstklassiges Erlebnis zu bieten“, so Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

     

    „Wir sind unglaublich stolz darauf, dieses Erlebnis an einem historisch so bedeutsamen Tag nach Caledonia zu bringen. Dieser Standort ist für uns ein weiterer Vorwärtsschritt beim disziplinierten Ausbau unseres Modells und bei der Vertiefung unserer Kontakte zu Cannabiskonsumenten im ganzen Land“, fügt Herr Grover hinzu.

     

    ÜBER HIGH TIDE 

     

    High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Canna Cabana ist die zweitgrößte Cannabis-Einzelhandelsmarke weltweit. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

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