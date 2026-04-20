H.I.G. WhiteHorse stellt der Globe Groupe Finanzierung zur Verfügung

LONDON, 20. April 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. WhiteHorse, die Kredit-Tochtergesellschaft der globalen Investmentfirma H.I.G. Capital („H.I.G."), einer führenden globalen alternativen Investmentfirma mit einem verwalteten Kapital von 74 Milliarden US-Dollar, freut sich bekannt zu geben, dass sie ein Finanzierungspaket für die Globe Groupe („Globe" oder die „Gruppe") arrangiert hat.

Globe wurde 2002 von Jérémy Dahan gegründet und hat seinen Hauptsitz in Neuilly-sur-Seine, Frankreich. Globe ist ein führendes Unternehmen für operative Marketingdienstleistungen, das mehr als 180 Premiummarken aus den Bereichen Konsumgüter, Technologie, Schönheit, Lifestyle, Gesundheit und Luxus in den wichtigsten europäischen Märkten betreut. Globe bietet Dienstleistungen an, die das Umsatzwachstum und den Gewinn von Marktanteilen für seine Kunden in drei Bereichen direkt fördern: Markenaktivierung, ausgelagerte Field Force und Merchandising. Die Gruppe betreut mehr als 500 Kunden in 8 Ländern und hat 14 Niederlassungen. Sie zeichnet sich durch ihre Fähigkeit aus, komplexe Aktivierungen durchzuführen, große Ausschreibungen zu gewinnen, marktübergreifende Beziehungen zu nutzen und technologiegestützte Lösungen einzusetzen, die auf einer bewährten Managementbilanz beruhen.

Globe tritt in eine neue Wachstumsphase ein, in der der Gründer Jérémy Dahan sinnvoll reinvestiert, um eine starke Kontinuität in der Führung und Ausrichtung zu gewährleisten. H.I.G. WhiteHorse Europe hat ein maßgeschneidertes Finanzierungspaket geschnürt, das zusätzliche finanzielle Mittel zur Unterstützung der Expansion des Unternehmens bereitstellt, insbesondere durch eine aktive und ehrgeizige Buy-and-Build-Strategie.

Pascal Meysson, Leiter von H.I.G. WhiteHorse Europe, sagte: „Globe hat über die Jahre hinweg ein nachhaltiges Wachstum an den Tag gelegt, das durch sein umfassendes Angebot und seine starke Erfolgsbilanz bei der Umsetzung vorangetrieben wurde. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Jérémy Dahan, um die weitere Expansion der Gruppe mit einer maßgeschneiderten Finanzierungslösung zu unterstützen."

Charles Bourgeois, Geschäftsführer von H.I.G. WhiteHorse Europe, sagte: „Wir freuen uns, Globe zu unterstützen, ein Unternehmen, das wir seit mehreren Jahren aufmerksam verfolgen. Globe ist ein Beispiel für die Qualitäten, die wir bei unseren Investitionen suchen: führende Marktposition, hochkarätiges Managementteam, Engagement in einem wachsenden und widerstandsfähigen Markt und eine starke finanzielle Erfolgsbilanz."