    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    APA ots news

    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Emma Delaney zur neuen Vorstandsvorsitzenden und CEO von OMV...

    Für Sie zusammengefasst
    • Emma Delaney ab 1 September 2026 neue CEO von OMV
    • Alfred Stern beendet CEO-Mandat zum 31 August 2026
    • Reinhard Florey Mandat verlängert bis 30 Juni 2029
    APA ots news - Emma Delaney zur neuen Vorstandsvorsitzenden und CEO von OMV...
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    APA ots news: Emma Delaney zur neuen Vorstandsvorsitzenden und CEO von OMV bestellt

    Wien (APA-ots) - - OMV gewinnt renommierte internationale Energie-Expertin als CEO

    - Alfred Stern beendet CEO-Mandat planmäßig zum 31. August 2026

    - Mandat von Finanzvorstand Reinhard Florey wird um zwei Jahre verlängert bis 30. Juni 2029

    Der Aufsichtsrat der OMV Aktiengesellschaft ("OMV") hat heute Emma Delaney zur neuen Vorstandsvorsitzenden und Chief Executive Officer ("CEO") von OMV bestellt. Sie wird ihre Funktion mit Wirkung ab 1. September 2026 aufnehmen. Die Funktionsperiode beträgt drei Jahre, mit einer Verlängerungsmöglichkeit um weitere zwei Jahre vorbehaltlich der beidseitigen Zustimmung.

    Emma Delaney verfügt über mehr als drei Jahrzehnte an internationaler Erfahrung in der Energiebranche und hat in dieser Zeit in ihren Führungsfunktionen bei bp umfassende Expertise in Transformation, Portfolioentwicklung und nachhaltiger Wertschöpfung aufgebaut. Mit ihrer Bestellung setzt der Aufsichtsrat ein klares Zeichen für die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens.

    Lutz Feldmann, Aufsichtsratsvorsitzender von OMV , kommentierte: "Mit Emma Delaney gewinnen wir eine renommierte, internationale Managerin aus der Energiebranche, die mit neuen Impulsen OMV in einer Phase tiefgreifender Transformation weiter stärken wird. Aufgrund ihrer fachlichen Expertise und weitreichenden internationalen Erfahrungen ist sie aus dem Suchprozess, in dem sie uns auch mit ihrer Persönlichkeit überzeugt hat, klar als Favoritin hervorgegangen. Ich freue mich sehr, dass sie heute vom Aufsichtsrat zur CEO bestellt wurde und sie die Bestellung angenommen hat. Der Aufsichtsrat dankt Alfred Stern bereits jetzt für die vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie die wegweisende strategische Weichenstellung und Umsetzung für eine zukunftsfähige OMV unter seiner Führung. Wir wünschen ihm nach dem planmäßigen Ausscheiden alles erdenklich Gute für die Zukunft.

    Emma Delaney, designierte Vorstandsvorsitzende und CEO von OMV zu ihrer Ernennung: "Es ist ein Privileg, als nächste CEO von OMV bestellt zu werden. Ich freue mich darauf, mit dem Team weiterzuarbeiten, um das nächste Kapitel der OMV Geschichte zu gestalten.

    Im Zuge der heutigen Sitzung hat der Aufsichtsrat zudem beschlossen, das Mandat von Reinhard Florey, Finanzvorstand von OMV, um zwei Jahre zu verlängern, mit einer weiteren
    Verlängerungsmöglichkeit um ein Jahr vorbehaltlich der beidseitigen Zustimmung. Seine Funktionsperiode läuft damit zunächst bis 30. Juni 2029. Reinhard Florey wurde zusätzlich mit sofortiger Wirkung zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden ernannt. Er ist seit 2016 Finanzvorstand bei OMV und verantwortet unter anderem die Bereiche Finanzen, Controlling, IT, Investor Relations und Nachhaltigkeit.

    "Wir freuen uns über die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Reinhard Florey, der seit nunmehr zehn Jahren mit seiner Erfahrung und einer hervorragenden Finanzstrategie das Unternehmen finanziell solide und nachhaltig stabil aufgestellt hat.", sagte Lutz Feldmann.

    Rückfragehinweis:
    OMV International Media Relations
    Telefon: 01404400
    E-Mail: media.relations@omv.com

    Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/145/aom

    *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

    OTS0086 2026-04-20/12:02






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    APA ots news Emma Delaney zur neuen Vorstandsvorsitzenden und CEO von OMV... - OMV gewinnt renommierte internationale Energie-Expertin als CEO - Alfred Stern beendet CEO-Mandat planmäßig zum 31. August 2026 - Mandat von Finanzvorstand Reinhard Florey wird um zwei Jahre verlängert bis 30. Juni 2029 Der Aufsichtsrat …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     