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    ANALYSE-FLASH

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    Deutsche Bank Research senkt Ziel für Teamviewer - 'Hold'

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank senkt Teamviewer Kursziel auf 6,0
    • Analyst Schaller sieht vorsichtige Erholung der Kurse
    • Klassische Softwarekonzerne müssen sich neu erfinden
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank Research senkt Ziel für Teamviewer - 'Hold'
    Foto: Stefan Puchner - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Teamviewer von 6,5 auf 6,0 gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Kurse in der Softwarebranche hätten sich in Europa wie auch global zuletzt etwas erholt, schrieb Analyst Johannes Schaller in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er sieht das als Reaktion auf die sehr pessimistische Positionierung zu Beginn der Berichtssaison. Möglicherweise sei die Erholung aber nur die Ruhe vor dem nächsten Sturm. Er bleibt jedenfalls selektiv und vorsichtig. Die klassischen Softwarekonzerne müssten sich weiterhin neu erfinden./rob/ag/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 07:55 / CET

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    Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,86 % und einem Kurs von 5,00 auf Tradegate (20. April 2026, 12:06 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TeamViewer Aktie um +19,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,42 %.

    Die Marktkapitalisierung von TeamViewer bezifferte sich zuletzt auf 870,00 Mio..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,4000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 6,0000EUR was eine Bandbreite von +0,04 %/+20,05 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 6,0 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 6,00, was eine Steigerung von +20,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu TeamViewer - A2YN90 - DE000A2YN900

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über TeamViewer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von TeamViewer: Streit über angebliche Wirecard‑Vergleiche vs. fehlende Unregelmäßigkeiten bei TV; viele sehen die Aktie als zu günstig, andere warnen vor Risiken durch Übernahme, Transformation, KI und fehlender Trendumkehr. Diskutiert werden starke USD‑Exponierung (60–70%), FX‑Effekte (genannt ~2,8% Q4 / ~1,4% Q1), Cashflow, Schuldenabbau und unterschiedliche Downside‑Schätzungen (≈5%–30%).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TeamViewer eingestellt.

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