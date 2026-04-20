ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research senkt Ziel für Teamviewer - 'Hold'
- Deutsche Bank senkt Teamviewer Kursziel auf 6,0
- Analyst Schaller sieht vorsichtige Erholung der Kurse
- Klassische Softwarekonzerne müssen sich neu erfinden
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Teamviewer von 6,5 auf 6,0 gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Kurse in der Softwarebranche hätten sich in Europa wie auch global zuletzt etwas erholt, schrieb Analyst Johannes Schaller in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er sieht das als Reaktion auf die sehr pessimistische Positionierung zu Beginn der Berichtssaison. Möglicherweise sei die Erholung aber nur die Ruhe vor dem nächsten Sturm. Er bleibt jedenfalls selektiv und vorsichtig. Die klassischen Softwarekonzerne müssten sich weiterhin neu erfinden./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 07:55 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TeamViewer Aktie
Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,86 % und einem Kurs von 5,00 auf Tradegate (20. April 2026, 12:06 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TeamViewer Aktie um +19,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,42 %.
Die Marktkapitalisierung von TeamViewer bezifferte sich zuletzt auf 870,00 Mio..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,4000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 6,0000EUR was eine Bandbreite von +0,04 %/+20,05 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 6,0 Euro
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Community Beiträge zu TeamViewer - A2YN90 - DE000A2YN900
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TeamViewer eingestellt.
Und seit Jahren taucht hier der Vergleich Wirecard mit TeamViewer auf.
With TECH in Heilbronn bringing together leading voices from business, politics, and science, this episode puts the spotlight firmly on execution: How do we redesign workflows so AI genuinely improves decisions — not just speed?
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