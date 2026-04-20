ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research senkt Ziel für SAP auf 200 Euro - 'Buy'
- Deutsche Bank senkt SAP Kursziel auf 200 Euro
- Analyst sieht Erholung der Softwarekurse global und EU
- Bleibt selektiv und vorsichtig, fordert Neuausrichtung
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SAP von 220 auf 200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kurse in der Softwarebranche hätten sich in Europa wie auch global zuletzt etwas erholt, schrieb Analyst Johannes Schaller in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er sieht das als Reaktion auf die sehr pessimistische Positionierung zu Beginn der Berichtssaison. Möglicherweise sei die Erholung aber nur die Ruhe vor dem nächsten Sturm. Er bleibt jedenfalls selektiv und vorsichtig. Die klassischen Softwarekonzerne müssten sich weiterhin neu erfinden./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 07:55 / CET
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,13 % und einem Kurs von 150,8 auf Tradegate (20. April 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +11,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,24 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 185,28 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 194,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 175,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 220,00EUR was eine Bandbreite von +16,02 %/+45,85 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 200 Euro
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Jetzt gibt es erstmal das bearishe persian gulf pattern. 🤣
Geduld hat sich geloht.
Die aktuelle Datenlage bei SAP deutet massiv auf eine Fortsetzung des Abwärtstrends hin. Hier ist der Deep-Dive:
1. Options-Flow & Smart Money Positioning
• Call-Resistance: Die $190 Calls (Exp. 17. April) wurden zu 100% am Bid gehandelt. Das ist ein klares Signal für institutionelles Selling (Short Calls) – die Stillhalter deckeln den Kurs nach oben ab.
• Put-Conviction: Im Gegensatz dazu wurden die $170 Puts (Exp. 17. April) zu 100% am Ask gekauft. Hier wird aktiv auf einen Rücksetzer unter die psychologisch wichtige $170-Marke (ADR-Basis) gesetzt.
• Open Interest: Die "Lotto-Calls" der Privatanleger spielen aufgrund des geringen Volumens keine Rolle für die Kursdynamik. Das Smart Money dominiert das Feld.
2. Steigendes Short-Interest (NYSE/ADR)
• Die Leerverkäufe zeigen eine steile Aufwärtstendenz: Mittlerweile sind 5,71 Mio. Aktien short (0,55% vom Freefloat).
• Die Days to Cover (DTC) sind auf 1,85 Tage gestiegen. Dies erhöht den Verkaufsdruck, da Short-Positionen bei fallenden Kursen aggressiver ausgebaut werden können.
3. Charttechnik & Dynamik
• XETRA-Breakdown: Der Kurs notiert aktuell bei 144,00 €, weit entfernt von den Höchstständen im November.
• Indikatoren: Der RSI von 33,8 zeigt zwar eine leichte Überverkaufung, aber keinen Boden. Der Kurs klebt am unteren Bollinger-Band – ein Zeichen für starke bärische Dynamik ohne echte Käufergegenwehr.
• US-Arbitrage: Die Richtung wird primär über die ADRs in den USA vorgegeben. Das dortige bärische Sentiment wird den Xetra-Handel am Nachmittag weiter belasten.
Fazit: Struktureller Abwärtstrend intakt. Die Kombination aus aktivem Put-Buying, aggressivem Call-Selling und steigenden Short-Quoten spricht eine eindeutige Sprache.
Thesis: Short-Tendenz steigend. Nächstes Ziel ist der nachhaltige Bruch der aktuellen Unterstützungszonen.