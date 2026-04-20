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    ANALYSE-FLASH

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    Deutsche Bank Research senkt Ziel für SAP auf 200 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank senkt SAP Kursziel auf 200 Euro
    • Analyst sieht Erholung der Softwarekurse global und EU
    • Bleibt selektiv und vorsichtig, fordert Neuausrichtung
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank Research senkt Ziel für SAP auf 200 Euro - 'Buy'
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SAP von 220 auf 200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kurse in der Softwarebranche hätten sich in Europa wie auch global zuletzt etwas erholt, schrieb Analyst Johannes Schaller in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er sieht das als Reaktion auf die sehr pessimistische Positionierung zu Beginn der Berichtssaison. Möglicherweise sei die Erholung aber nur die Ruhe vor dem nächsten Sturm. Er bleibt jedenfalls selektiv und vorsichtig. Die klassischen Softwarekonzerne müssten sich weiterhin neu erfinden./rob/ag/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 07:55 / CET

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,13 % und einem Kurs von 150,8 auf Tradegate (20. April 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +11,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,24 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 185,28 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6000 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 194,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 175,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 220,00EUR was eine Bandbreite von +16,02 %/+45,85 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 200 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 200,00, was eine Steigerung von +32,77% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu SAP - 716460 - DE0007164600

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über SAP. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die technische Lage der SAP-Aktie: Diskussion über ein (Wochen-)bullish‑engulfing als mögliches Wendesignal versus Risiko einer Eintagsfliege. Erwähnt werden Dreifach‑Tief/überverkaufte Stochastik, Wochenabschluss bei 153,84, Short‑Squeeze‑Spekulationen und Kursanstiege bei Dienstleistern. Politik/Geopolitik gilt als erhöhter charttechnischer Risikofaktor; einige Nutzer nahmen Gewinne mit.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.

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