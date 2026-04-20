Deutsche Bank Research senkt Ziel für SAP auf 200 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,13 % und einem Kurs von 150,8 auf Tradegate (20. April 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +11,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,24 %.

Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 185,28 Mrd..

SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6000 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 194,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 175,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 220,00EUR was eine Bandbreite von +16,02 %/+45,85 % bedeutet.