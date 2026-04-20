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    H.I.G. WhiteHorse finanziert Globe Groupe – wichtige Unterstützung

    Mit einem maßgeschneiderten Finanzierungspaket stärkt H.I.G. WhiteHorse die internationale Expansion der Globe Groupe und unterstützt ihre ambitionierte Buy-and-Build-Strategie.

    H.I.G. WhiteHorse finanziert Globe Groupe – wichtige Unterstützung
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • H.I.G. WhiteHorse, die Kredit-Tochter von H.I.G. Capital, hat ein Finanzierungspaket für die Globe Groupe arrangiert (Ankündigung vom 20.04.2026, London).
    • Zweck der Finanzierung: Unterstützung der Expansion der Globe Groupe, insbesondere zur Umsetzung einer aktiven, ehrgeizigen Buy‑and‑Build‑Strategie; Gründer Jérémy Dahan reinvestiert zur Sicherung von Kontinuität.
    • Globe Groupe: 2002 gegründet von Jérémy Dahan, Sitz in Neuilly‑sur‑Seine (Frankreich); Spezialist für Shopper Marketing, Markenaktivierung, ausgelagerte Field Force und Merchandising.
    • Reichweite und Kundenbasis: Betreut über 180 Premiummarken, mehr als 500 Kunden in 8 Ländern und unterhält 14 Niederlassungen; nutzt technologiegestützte Lösungen und grenzüberschreitende Beziehungen.
    • H.I.G. Capital: globale alternative Investmentfirma mit rund 74 Mrd. USD verwaltetem Kapital; bietet maßgeschneiderte Fremd‑ und Eigenkapitallösungen über verschiedene Fonds (inkl. WhiteHorse).
    • Statements von H.I.G.: Pascal Meysson und Charles Bourgeois betonen Globes nachhaltiges Wachstum, führende Marktposition, starkes Management und die passgenaue Finanzierung zur Förderung weiterer Expansion.






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