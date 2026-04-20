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    ROUNDUP/Irans Außenministerium

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    Aktuell keine Verhandlungen geplant

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran hat noch keine Entscheidung zu Gesprächen
    • Pakistan überbrachte neuen US Vorschlag zur Prüfung
    • Iran lehnt Treffen mit US Vertretern derzeit ab
    ROUNDUP/Irans Außenministerium - Aktuell keine Verhandlungen geplant
    Foto: Jan Woitas - dpa

    TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat eigenen Angaben zufolge noch keine Entscheidung über weitere Verhandlungen mit den USA getroffen. "In dieser Hinsicht wurde keine Entscheidung getroffen", sagte Außenamtssprecher Ismail Baghai bei einer Pressekonferenz in Teheran. Eine weitere Verhandlungsrunde sei aktuell nicht geplant, sagte der Sprecher.

    Baghai wies darauf hin, dass Pakistans Armeechef Asim Munir vor wenigen Tagen bei einem Besuch in Teheran einen neuen US-Vorschlag überbracht habe. "Dieser wird derzeit geprüft", sagte der Sprecher. Das Nachbarland und die Atommacht Pakistan vermittelt zwischen Teheran und Washington. "Unter Berücksichtigung der Interessen Irans werden wir die notwendige Entscheidung darüber treffen, wie wir weiter vorgehen", sagte Baghai.

    Kurz vor dem Auslaufen der Feuerpause im Iran-Krieg am Mittwoch kündigte US-Präsident Donald Trump seine Bereitschaft zu neuen Verhandlungen an. Seine Vertreter werden demnach am Montagabend in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad eintreffen. Die iranische Führung lehnt laut einem Bericht der Staatsagentur Irna ein weiteres Treffen mit US-Vertretern unterdessen ab./arb/DP/nas





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