RBC stuft Evotec auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec auf "Outperform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Charles Weston passte seine Prognosen und das Bewertungsmodell an die jüngsten Quartalszahlen des Wirkstoffentwicklers an. Er ist weiterhin der Ansicht, dass Evotec über noch verborgene Werte verfügt, schrieb der Analyst in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2026 / 19:52 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 00:15 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,08 % und einem Kurs von 5,35EUR auf Tradegate (20. April 2026, 12:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Charles Weston

Analysiertes Unternehmen: Evotec

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 10

Kursziel alt: 10

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

