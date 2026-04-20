JPMORGAN stuft GSK auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK vor Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Seine Umsatzprognose liege leicht unter der Konsensschätzung, schrieb Zain Ebrahim in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Ergebniskennziffern des Pharmakonzerns rechnet er mit etwas mehr Gewinn als der Markt./rob/edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 07:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 08:30 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,97 % und einem Kurs von 24,58EUR auf Tradegate (20. April 2026, 12:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Zain Ebrahim

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 17

Kursziel alt: 17

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

