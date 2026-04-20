Nemetschek Aktie fällt um -2,82 % - 20.04.2026

Die Nemetschek Aktie ist bisher um -2,82 % auf 67,10€ gefallen. Das sind -1,95 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +9,52 %, geht es heute bei der Nemetschek Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Nemetschek ist ein führender Anbieter von Software für Bau, Architektur und Infrastruktur (AEC/BIM). Hauptprodukte: Allplan, Bluebeam, Graphisoft, Vectorworks – Lösungen für Planung, Kollaboration und Kostenkontrolle. Starke Marktstellung im BIM-Segment, global aktiv. Wichtige Konkurrenten: Autodesk, Bentley, Dassault. USP: fokussiertes AEC-Portfolio, offene BIM-Strategie, starke Markenvielfalt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Nemetschek Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -14,72 % hinzunehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nemetschek Aktie damit um +12,95 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,63 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Nemetschek -27,22 % verloren.

Nemetschek Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +12,95 % 1 Monat -4,63 % 3 Monate -14,72 % 1 Jahr -35,62 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Nemetschek Aktie

Stand: 20.04.2026, 12:25 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Aspekte der Nemetschek-Aktie: Diskussionen zum HCSS-Deal (Nemetschek übernimmt 450 Mio. Schulden, Thoma Bravo erhält 28% des Build-&-Construct-Segments), Zweifel an hoher Kaufpreisbewertung (Bericht: ~2 Mrd. → Umsatzfaktor ~10,8), Chancen durch Synergien vs. PE-Exit-/Verwässerungsrisiken, technische Unterstützung bei €55, KGV nahe historischen Tiefs, Rebound und Neueinstiege sowie Software-Sektor-De‑Rating.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nemetschek eingestellt.

Informationen zur Nemetschek Aktie

Es gibt 116 Mio. Nemetschek Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,75 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Autodesk, Trimble und Co.

Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,15 %. Trimble notiert im Plus, mit +0,07 %.

Nemetschek Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nemetschek Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nemetschek Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.