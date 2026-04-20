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    energenta AG startet Handel im Qualitätssegment m

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    access der Börse München

    energenta AG startet Handel im Qualitätssegment m - access der Börse München
    Foto: adobe.stock.com

    Münster (IRW-Press/20.04.2026) - Münster, 20. April 2026: Die seit 2024 an der Münchener Börse gelistete energenta AG (ISIN: DE000A3DSK87) mit Sitz in Münster und Tochter- sowie Gemeinschaftsunternehmen in Ochtrup, Gronau, Dortmund, Nürnberg, Meißen sowie Targu Mures (Rumänien) und Pune (Indien) hat heute das Upgrade in den m:access - die Börse für den Mittelstand in der DACH-Region – mit Unterstützung der Emissionsexperten der Börse München erfolgreich vollzogen.

    Dieser Schritt ist Teil der Unternehmensstrategie die Kapitalmarktattraktivität der Unternehmensgruppe zu erhöhen und zugleich die Transparenz sowie Sichtbarkeit für Investoren zu stärken; die Aufnahme in das Qualitätssegment m:access ermöglicht zudem eine breitere Ansprache institutioneller Anleger und soll auch zu einer höheren Handelsliquidität der Aktie beitragen.

    Die energenta AG beabsichtigt mit dem Upgrade in das Segment m:access der Börse München auch in Zukunft den Kapitalmarkt als eine Finanzierungsquelle im Rahmen ihrer künftigen Wachstumsstrategie zu nutzen. Daher soll in Verbindung mit dem Upgrade auch der Ausbau von Investor Relations Maßnahmen, wie bspw. die Teilnahme an Analysten- und Investorenkonferenzen, erfolgen, um parallel zur Steigerung der Kapitalmarktattraktivität die (Re-)Finanzierungsmöglichkeiten zu verbessern.

    Unternehmenskennzahlen & Track Record
    Die energenta AG und deren Tochtergesellschaften verfügen über eine solide wirtschaftliche Basis und eine klare operative Wachstumsdynamik. Das Eigenkapital der Unternehmensgruppe beläuft sich aktuell auf mehr als EUR 23 Millionen, die Eigenkapitalquote liegt bei über 75 Prozent.

    Der Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr lag aufgrund der weiterhin temporär rezessiven Konjunktur in Europa und gesunkenen Preisen für Kunststoffe mit voraussichtlich rund EUR 11,0 Millionen auf Vorjahresniveau (2024: EUR 11,4 Millionen). Die Ertragskraft konnte vor allem wegen außerordentlicher Erträge weiterhin aufrechterhalten werden: das EBITDA wird in 2025 rund EUR 3,0 Millionen betragen (VJ: EUR 2,9 Millionen).

    Für das laufende Geschäftsjahr erwartet die Unternehmensgruppe durch den Ausbau von Kapazitäten und zuletzt gestiegene Marktpreise eine deutliche Umsatzsteigerung um 50 Prozent und zudem eine erhebliche Stärkung der Ertragskraft fast aller operativer Tochtergesellschaften; diese Entwicklung soll auch in den Folgejahren fortgesetzt werden.

    Gisbert Schulte-Bücker (CEO): "Nach der zuletzt herausfordernden Marksituation, die auch für 2025 nur die Umsatz- und Ergebnisgröße des Vorjahres ermöglichte, zeichnet sich für die kommenden Quartale eine neue operative Dynamik ab.

    Der heutige Schritt ist deshalb ein klares Signal für mehr Transparenz, Wachstum und industrielle Verantwortung. Mit unserem Fokus auf hochwertiges Kunststoffrecycling leisten wir einen messbaren Beitrag zur Kreislaufwirtschaft und schaffen zugleich nachhaltige Werte für unsere Aktionäre."

    Dr. Felix-Michael Weber (CFO): "Das Listing im m:access markiert einen wichtigen Meilenstein für unsere Wachstumsstrategie. Es erhöht unsere Sichtbarkeit am Kapitalmarkt und stärkt unsere Basis für zukünftige Finanzierungsoptionen. Wir freuen uns über das sehr gute Angebot der Münchner Börse für innovative Wachstumsunternehmen."

    Über die energenta AG
    Die energenta AG ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Fokus auf nachhaltige Rohstoff- und Recyclinglösungen. Durch technologische Kompetenz und innovative Verwertungskonzepte in einer wachsenden Kreislaufwirtschaft schafft die Gesellschaft langfristige Wertschöpfung entlang der Rohstoffkette und leistet einen aktiven Beitrag zur Ressourcenschonung, zur Gewinnung von Sekundärrohstoffen und CO₂-Reduktion.

    Im Verbund der Portfoliounternehmen sorgen erfahrene Spezialisten für maßgeschneiderte Recyclinglösungen: von der Beratung & Analyse, Trennung, Aufbereitung, Verarbeitung bis zur Rückführung von gebrauchten Kunststoffen und Produktionsresten in Wertstoff-Kreisläufe.

    (Ende)

    Aussender: energenta AG
    Adresse: Ermlandweg 14, 48159 Münster
    Land: Deutschland
    Ansprechpartner: Klaus Niemeyer
    Tel.: +49 251 5085 3940
    E-Mail: info@energenta.ag
    Website: www.energenta.ag

    ISIN(s): DE000A3DSK87 (Aktie)
    Börsen: Freiverkehr in München



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    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

    Die energenta Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 0,695EUR auf München (20. April 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.





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