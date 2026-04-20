UniCredit Aktie im Minus - warum der Kurs heute fällt - 20.04.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die UniCredit Aktie. Sie fällt um -4,79 % auf 68,60€. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,75 %, geht es heute bei der UniCredit Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

UniCredit ist eine führende paneuropäische Bank mit starkem Fokus auf nachhaltige Finanzlösungen und einem umfassenden Dienstleistungsangebot in Europa. Hauptkonkurrenten sind BNP Paribas und Deutsche Bank. Ihre Stärke liegt in einem breiten Netzwerk in Mittel- und Osteuropa und einer fortschrittlichen digitalen Infrastruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die UniCredit Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -1,30 % hinzunehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die UniCredit Aktie damit um +2,85 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,52 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -0,75 % verloren.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,15 % geändert.

UniCredit Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,85 % 1 Monat +12,52 % 3 Monate -1,30 % 1 Jahr +46,06 %

Informationen zur UniCredit Aktie

Stand: 20.04.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 2 Mrd. UniCredit Aktien. Damit ist das Unternehmen 107,21 Mrd.EUR € wert.

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Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BNP Paribas (A), Banco Santander und Co.

BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,62 %. Banco Santander notiert im Minus, mit -1,68 %. Intesa Sanpaolo notiert im Minus, mit -0,99 %. Societe Generale verliert -1,45 % Banco BPM notiert im Minus, mit -6,01 %.

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Ob die UniCredit Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur UniCredit Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.