Heftiger Rückgang Silber verliert -1,90 %

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USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,02 % 1 Monat +9,44 % 3 Monate -15,87 % 1 Jahr +142,37 %

Abverkauf am Silbermarkt:in 24 Stunden, aktueller Kurs 79,25. Investoren ziehen Kapital ab.

Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 1.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 24,94928USD. Heute steht er bei 79,25USD. Das Investment wäre auf 3.176,56USD gewachsen – eine Steigerung von +217,66 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

WallstreetOnline-Forum zeigt gemischtes Anleger-Sentiment zu Silber. Kurzfristig werden Kaufgelegenheiten gesehen (Beiträge 1,4). Fundierte Treiber: Defizit, Batterie-Boom und Staatskäufe könnten den Preis stützen (Beitrag 2). Silber bleibt ein Industriemetall; Rohstoffzyklus und Energiebedarf prägen die Preisentwicklung (Beiträge 11,12). Die konkrete 14‑Tage-Performance wird nicht genannt; aktuelle Kursentwicklung bleibt unklar.