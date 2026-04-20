Silberpreis
Heftiger Rückgang Silber verliert -1,90 %
Heftiger Rückgang: Silberpreis -1,90 % auf 79,25 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+7,02 %
|1 Monat
|+9,44 %
|3 Monate
|-15,87 %
|1 Jahr
|+142,37 %
Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 1.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 24,94928USD. Heute steht er bei 79,25USD. Das Investment wäre auf 3.176,56USD gewachsen – eine Steigerung von +217,66 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
WallstreetOnline-Forum zeigt gemischtes Anleger-Sentiment zu Silber. Kurzfristig werden Kaufgelegenheiten gesehen (Beiträge 1,4). Fundierte Treiber: Defizit, Batterie-Boom und Staatskäufe könnten den Preis stützen (Beitrag 2). Silber bleibt ein Industriemetall; Rohstoffzyklus und Energiebedarf prägen die Preisentwicklung (Beiträge 11,12). Die konkrete 14‑Tage-Performance wird nicht genannt; aktuelle Kursentwicklung bleibt unklar.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|372,85EUR
|-0,93 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|131,11EUR
|-1,02 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|272,20EUR
|-1,11 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|409,90EUR
|-2,19 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|107,96EUR
|-1,83 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|631,70EUR
|-1,80 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|390,56EUR
|-1,18 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|79,15EUR
|-0,60 %
|Long
|1
|0,00
|130,95EUR
|-1,17 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,133EUR
|+1,50 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.