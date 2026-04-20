Occidental Petroleum: Zwischen Bodenbildung und gedeckelter Trendwende

Der letzte verfügbare Schlusskurs liegt bei 45,70 US-Dollar (17.04.2026). Damit notiert Occidental Petroleum deutlich über dem Tiefpunkt von 32,545 US-Dollar, aber klar unter dem Hoch von 64,90 US-Dollar. Aus technischer Sicht bewegt sich der Wert damit im unteren Mittelfeld der Drei-Jahres-Spanne: Rund 40 Prozent des Weges vom Tief zum Hoch sind aufgeholt, etwa 60 Prozent des Abstands zum Top bleiben noch offen. Nach der kräftigen Rallye von unter 40 US-Dollar im Februar 2026 bis über 57 US-Dollar Ende März kam es zuletzt zu einer spürbaren Konsolidierung, die den Kurs wieder in den Bereich Mitte 40 US-Dollar zurückgeführt hat.

Über den betrachteten Zeitraum zeigt die Occidental-Petroleum-Aktie zunächst eine breite Seitwärtsphase, bevor sie in einen klaren Abwärtstrend übergeht. Im Frühjahr und Sommer 2023 pendelte der Kurs überwiegend im Bereich Mitte 50 US-Dollar, größere Ausreißer nach oben oder unten blieben aus. 2024 kam es dann zu einem markanten Aufbäumen: Im April markierte die Aktie mit 64,90 US-Dollar am 12.04. ihr Drei-Jahres-Hoch. Dieses Niveau erwies sich jedoch als Wendepunkt. In der Folge setzte eine schrittweise, später beschleunigte Korrektur ein, die den Wert bis zum 10.04.2025 auf ein Drei-Jahres-Tief von 32,545 US-Dollar zurückführte. Seit diesem Tief arbeitet sich die Aktie in Wellenbewegungen nach oben, ohne den übergeordneten Abwärtstrend bislang vollständig zu drehen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

200-Tage-Linie: Erste Trendwende nach oben

Die 200-Tage-Linie lässt sich aus den gelieferten Kursen grob im Bereich um 40 bis 42 US-Dollar verorten. Hintergrund: Seit Mitte 2025 dominierte eine breite Handelsspanne zwischen etwa 33 und 41 US-Dollar, erst ab Februar/März 2026 zog der Kurs dynamisch über 45 US-Dollar an. Mit dem aktuellen Niveau von 45,70 US-Dollar liegt die Aktie damit geschätzt rund 10 bis 15 Prozent über ihrer langfristigen Durchschnittslinie. Charttechnisch signalisiert dieser Abstand eine beginnende mittelfristige Trendwende nach oben: Der zuvor fallende oder seitwärts laufende 200-Tage-Durchschnitt dürfte sich allmählich nach oben drehen, was die Rolle der Linie als Unterstützung stärkt, solange Rücksetzer oberhalb dieses Bereichs enden.

Unterstützungen und Widerstände im Chartbild

Auf der Unterseite sticht eine breite Unterstützungszone zwischen 33 und 35 US-Dollar hervor. Dort bildete die Aktie Ende 2025 mehrfach markante Tiefs, etwa bei 33,135 US-Dollar am 16.12.2025 und 34,19 US-Dollar am 15.12.2025. Diese Zone markiert aus Sicht der Marktteilnehmer eine zentrale Bodenregion. Darüber hat sich im Bereich 38 bis 40 US-Dollar eine Zwischenunterstützung etabliert, die aus zahlreichen Wendepunkten im Sommer und Herbst 2025 sowie zu Beginn des Jahres 2026 resultiert. Auf der Oberseite trifft der Kurs im Bereich 50 bis 52 US-Dollar auf einen wichtigen Widerstand: Im März 2026 prallte die Aktie dort mehrfach ab, unter anderem bei 52,70 US-Dollar am 20.03. und 53,56 US-Dollar am 25.03. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über diese Zone würde den Weg in Richtung des übergeordneten Widerstandsbandes um das Drei-Jahres-Hoch bei 64 bis 65 US-Dollar öffnen. Solange dies ausbleibt, bleibt die Aktie technisch zwischen den Unterstützungen um 40 US-Dollar und dem Widerstand um 50 bis 52 US-Dollar gefangen.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Occidental Petroleum Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 48,99 $ , was einem Rückgang von -8,92% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer