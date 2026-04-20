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    Vermieter beklagen ausbleibende Mietzahlungen von Galeria

    Für Sie zusammengefasst
    • Galeria zahlt offenbar Aprilmieten nicht pünktlich
    • Vermieter besorgt, Kontaktversuche blieben erfolglos
    • 83 Warenhäuser, 12000 Beschäftigte, Insolvenz 2024
    WDH - Vermieter beklagen ausbleibende Mietzahlungen von Galeria
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    (fehlendes Wort im letzten Absatz ergänzt)

    BERLIN/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Warenhauskette Galeria hat offenbar Probleme, ihre Mieten zu zahlen. Laut einem Bericht der "Immobilien Zeitung" beklagen mehrere Vermieter, dass Mietzahlungen für April nicht eingegangen sind. In einigen Fällen soll Galeria zudem um eine Stundung gebeten haben.

    Betroffen ist unter anderem die Filiale am Berliner Alexanderplatz, deren Immobilie der Commerz Real gehört. Die April-Miete sei bislang nicht gezahlt worden, sagte ein Unternehmenssprecher der Deutschen Presse-Agentur. "Wir beobachten das mit Sorge. Bisherige Kontaktversuche sind ins Leere gelaufen. Es ist niemand erreichbar, so dass wir uns fragen, wie es jetzt weitergeht", sagte er.

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    Sollte die Miete weiter ausfallen, müsse man einen Alternativmieter suchen. Es gebe Interesse von namhaften Einzelhändlern, so der Sprecher weiter. Man versuche jedoch weiterhin auf allen Kanälen, mit Galeria ins Gespräch zu kommen. Beide Seiten hatten sich erst im Februar auf eine Verlängerung der sogenannten Nutzungsvereinbarung bis Ende März 2027 verständigt. Darin sind auch die Mietkonditionen geregelt.

    Ein weiteres Unternehmen bestätigte der dpa, dass die Miete für April bislang nicht pünktlich und vollständig eingegangen sei. Galeria teilte auf Nachfrage dazu lediglich mit: "Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Fragen zu internen Vertragsdetails sowie zu laufenden Gesprächen und Verhandlungen nicht kommentieren."

    Filialschließungen möglich

    Im März war bekanntgeworden, dass bei Galeria neue Filialschließungen drohen. Die Mietverträge von acht Standorten sollen neu verhandelt werden, wie der Einzelhändler vor einigen Wochen mitteilte. "Sollte es nicht gelingen, eine für beide Seiten tragfähige Lösung zu erreichen, die allen Parteien eine langfristige Zukunft eröffnet, besteht auch die Möglichkeit von Schließungen."

    Betroffen sind Filialen in München (Rotkreuzplatz), Berlin (Kurfürstendamm, Hermannplatz), Köln (Hohe Straße, Breite Straße), Mannheim, Braunschweig und Aschaffenburg. Galeria begründete den Schritt mit der angespannten Lage im innerstädtischen Einzelhandel.

    Galeria betreibt 83 Warenhäuser in Deutschland und beschäftigt rund 12.000 Menschen. Anfang 2024 hatte die Kette erneut Insolvenz anmelden müssen. Gründe waren die finanzielle Schieflage des Mutterkonzerns Signa sowie hohe Mietkosten. Neun Häuser wurden im Sommer 2024 geschlossen. Seitdem gehört Galeria der US-Investmentgesellschaft NRDC und einer Beteiligungsfirma des Unternehmers Bernd Beetz./cr/DP/nas

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,59 % und einem Kurs von 36,46 auf Tradegate (20. April 2026, 13:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +9,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,06 %.

    Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 41,41 Mrd..

    Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0500 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -7,51 %/+14,25 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Folgen eines Strategiewechsels von CEO Orlopp und um Übernahme‑Spekulationen durch Unicredit (Umgehung der Meldepflicht, Kritik am Verkauf des Bundes für 13,20 €). Weiteres Thema sind Kursentwicklung und Rally, Zielmarken um 36–40 €, strukturierte Produkte (Inliner mit Barriere 40) sowie Quartalszahlen als möglicher Kurs‑Katalysator.
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