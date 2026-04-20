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    Angriff auf ByteDance

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    Milliardenwette auf KI: Alibaba greift nach der Vorherrschaft

    Alibaba investiert massiv in künstliche Intelligenz und treibt neue Modelle voran. Analysten sehen großes Potenzial – und wachsenden Druck im Wettbewerb.

    Für Sie zusammengefasst
    Angriff auf ByteDance - Milliardenwette auf KI: Alibaba greift nach der Vorherrschaft
    Foto: Fang Dongxu/Utuku - picture alliance / ROPI

    Der chinesische Tech-Konzern Alibaba treibt seine Investitionen in künstliche Intelligenz mit hohem Tempo voran. Neue Modelle und Anwendungen sorgen dafür, dass die Aktie im April um mehr als 14 Prozent gestiegen ist. Analysten werten den Kurs als klare strategische Ansage im globalen KI-Wettlauf.

    Brian Tycangco von Stansberry Research sagt: "Alibabas Ansatz, über eine breite Palette an KI-Modellen zu verfügen, ist ein kluger strategischer Schachzug." Ein einzelnes, überdimensioniertes Modell sei oft zu teuer und für viele Anwendungen unnötig komplex.

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    Milliarden für die Zukunft

    Analysten von Bernstein berichten, dass Alibaba seine KI-Investitionen im März-Quartal nahezu verdoppelt hat. Sie schätzen das Volumen auf rund 20 Milliarden Yuan (rund 2,93 Milliarden US-Dollar).

    Das Ziel ist ambitioniert. Das Management peilt innerhalb von 5 Jahren einen Jahresumsatz von 100 Milliarden US-Dollar mit KI- und Cloud-Diensten an. Bernstein betont: "Wenn dieses Ziel erreicht werden kann, scheinen die aktuellen Investitionen mehr als gerechtfertigt zu sein."

     

    Neue Modelle verschärfen Wettbewerb

    Mit neuen Produkten erhöht Alibaba den Druck auf Rivalen wie ByteDance. Besonders das Videomodell "HappyHorse" sorgt für Aufmerksamkeit. Laut Analysten von Citi könnte dessen Erfolg neue Umsatzquellen erschließen.

    Die Experten erklären: "Da Videomodelle wesentlich mehr Token erfordern als textbasierte Modelle, glauben wir, dass die wachsende Beliebtheit des HappyHorse-Modells zu einer höheren Monetarisierung der Token und größeren Umsatzchancen im Cloud-Bereich führen könnte." Gleichzeitig wachse der Wettbewerb, etwa für Kuaishou.

    KI als Wachstumstreiber

    Auch die Bank of America sieht großes Potenzial. Die Analysten bezeichnen Alibaba als "einen der vielversprechendsten KI-Anbieter in China". Neue Anwendungen wie 3D-Welten für Gaming oder Robotik unterstreichen die Breite der Strategie.

    Im Gegensatz zu kostenlosen Chatbots setzt Alibaba verstärkt auf bezahlte KI-Dienste. Das könnte vor allem im Cloud-Geschäft für steigende Margen sorgen.

    Strategiewechsel überzeugt Investoren

    Analysten von JPMorgan sehen einen klaren Wandel. Alibaba wolle nicht mehr nur als Cloud-Anbieter wahrgenommen werden, sondern als umfassender KI-Plattformanbieter.

    Sie betonen: "Das Management von Alibaba möchte nicht, dass Investoren den Cloud-Bereich allein als traditionelles Infrastrukturgeschäft bewerten, sondern als einen umfassenderen KI-Stack mit wachsendem Monetarisierungspotenzial durch Modelldienste, Token-Nutzung und Nutzung auf Anwendungsebene."

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Die Alibaba Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,00 % und einem Kurs von 118,8EUR auf Tradegate (20. April 2026, 13:05 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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