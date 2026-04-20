RUA GOLD reicht Antrag auf Aufnahme in das Fast-Track-Verfahren für das Projekt Auld Creek im Reefton Goldfield, Neuseeland, ein

20. April 2026 / IRW-Press / Rua Gold Inc. (TSX: RUA | NZX: RGI | OTC: NZAUF | FWB: X9R) („RUA GOLD“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es seinen Antrag auf Aufnahme in das Fast-Track-Verfahren für das Projekt Auld Creek im Reefton Goldfield eingereicht hat, was einen wesentlichen Meilenstein beim Übergang des Unternehmens von einem Explorations- zu einem Minenerschließungsunternehmen darstellt.

Im Erfolgsfall könnte die Nutzung des Fast-Track-Verfahrens die Erschließungszeitpläne erheblich verkürzen und die Genehmigungsverfahren für das Projekt Auld Creek optimieren.

Höhepunkte:

- Im Dezember 2024 verabschiedete die neuseeländische Regierung ein Gesetz, mit dem ein „One-Stop-Shop“-System für Fast-Track-Genehmigungsverfahren für Projekte von nationaler Bedeutung geschaffen wurde.

- RUA GOLD stellte Ende 2025 ein eigenes Projektteam zusammen, um die Genehmigungsverfahren voranzutreiben und den Fast-Track-Antrag zu unterstützen.

- Das Unternehmen hat nun seinen Antrag für das Projekt Auld Creek eingereicht, damit dieses im Rahmen des Fast-Track-Verfahrens als Starter-Mine im Reefton Goldfield geprüft wird.

- Im Erfolgsfall würde das Fast-Track-Verfahren es RUA GOLD ermöglichen, alle wesentlichen Genehmigungen, einschließlich Bergbaugenehmigungen, Ressourcengenehmigungen, Wassernutzungsgenehmigungen und artenschutzrechtlicher Genehmigungen, über einen optimierten Weg zu erhalten.

- Das Unternehmen würdigt die starke Unterstützung von Ngāti Waewae, der Gemeinden von Reefton und West Coast sowie von Vertretern der Regierung.

- RUA GOLD möchte außerdem OceanaGold seinen Dank für die Unterstützung und Bereitstellung von Umwelt-Basisdaten aussprechen, die entscheidend zur Einhaltung der Einreichungsfristen beigetragen haben.

- Eine Entscheidung über den Antrag wird in den kommenden drei Monaten erwartet.

Vice President Simon Delander sagte: „Das Team hat intensiv daran gearbeitet, die technischen Berichte und ersten Basisstudien zusammenzustellen, die erforderlich sind, um den Antrag auf eine Aufnahme des Projekts Auld Creek in das Fast-Track-Genehmigungsverfahren zu unterstützen.

Das Projekt Reefton weist das Potenzial auf, sich zu einem bedeutsamen Gold- und Antimonbetrieb zu entwickeln und die Region als wichtige globale Quelle für Antimon zu positionieren – einem kritischen Mineral von zunehmender geopolitischer Bedeutung. Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit mit der Regierung und den lokalen Interessenvertretern fortzusetzen, um das Projekt weiterzuentwickeln.“

Abbildung 1: Konzeptioneller Abbauplan für Auld Creek

FAST-TRACK-GENEHMIGUNGSVERFAHREN

Das Unternehmen hat den Antrag auf Aufnahme des Auld-Creek-Projekts in das Verfahren gemäß dem Fast-Track Approvals Act eingereicht. Der Antrag umfasst eine Reihe technischer Berichte und Basisstudien, die vor der Einreichung des substanziellen Fast-Track-Antrags weiter ergänzt werden, um sicherzustellen, dass das Projekt die regulatorischen und umweltbezogenen Anforderungen erfüllt und übertrifft.

Diese Untersuchungen beinhalten umfangreiche Konsultationen mit lokalen Interessenvertretern sowie Beiträge von führenden Umwelt-, Sozial- und technischen Experten aus unterschiedlichen Bereichen, einschließlich Wasserqualität, Ökologie, Landschaft und visueller Auswirkungen, Luftqualität, sozioökonomischer Auswirkungen, Kulturerbe, Infrastruktur sowie Planung der Minenstilllegung.

Parallel dazu treibt Rua Gold eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) voran, die voraussichtlich im Mai 2026 abgeschlossen werden wird, wobei der Übergang zu einer vorläufigen Machbarkeitsstudie (PFS) für das vierte Quartal 2026 angepeilt wird.

Das Projekt Auld Creek ist als Untertagebau mit einer erwarteten Lebensdauer der Mine von zunächst bis zu acht Jahren geplant. Das Projekt wird voraussichtlich etwa 200 Arbeitsplätze schaffen und geschätzte 240 Millionen NZD zur regionalen Wirtschaft beitragen. Es weist außerdem das Potenzial auf, ein Verarbeitungszentrum zu etablieren, um zukünftige Minenerschließungen in der Region zu unterstützen.

GESETZESVORLAGE DER FAST-TRACK-GENEHMIGUNG

Die Fast-Track Approvals Bill schafft einen optimierten Entscheidungsrahmen, um Infrastruktur- und Erschließungsprojekte von erheblichem regionalem oder nationalem Nutzen zu fördern.

Im Rahmen dieses Verfahrens werden Projektanträge bei der neuseeländischen Regierung eingereicht und die zuständigen Minister entscheiden, ob ein Projekt für ein beschleunigtes Genehmigungsverfahren infrage kommt.

Geeignete Projekte müssen anschließend einen substanziellen Antrag bei der neuseeländischen Regierung einreichen, woraufhin diese Projekte von einem unabhängigen Expertengremium in Absprache mit Regierungsbehörden geprüft werden. Im Rahmen dieses Verfahrens wird der Vorschlag detailliert bewertet und die endgültige Entscheidung über das Ergebnis getroffen.

Projekte müssen definierte Kriterien erfüllen, einschließlich des Nachweises der regionalen oder nationalen Bedeutung. Das Verfahren beinhaltet auch die Konsultation mit den zuständigen Regierungsbehörden, lokalen Behörden und Iwi-Gruppen.

ÜBER RUA GOLD

RUA GOLD ist ein Explorationsunternehmen, das sich strategisch auf Neuseeland konzentriert. Mit jahrzehntelanger Erfahrung hat unser Team große Entdeckungen erfolgreich in produzierende Weltklasse-Minen auf mehreren Kontinenten überführt. Das Team konzentriert sich jetzt auf die Maximierung des Asset-Potenzials der beiden vielversprechenden hochgradigen Goldprojekte von RUA GOLD.

Das Unternehmen kontrolliert den Reefton-Golddistrikt als dominierender Grundbesitzer im Goldfeld Reefton auf der Südinsel Neuseelands mit über 120.000 Hektar an Konzessionsgebieten in einem Distrikt, in dem in der Vergangenheit über 2 Millionen Unzen Gold bei Gehalten zwischen 9 und 50 g/t gefördert wurden(1).

Das Projekt Glamorgan des Unternehmens festigt RUA GOLDs Position als führender hochgradiger Goldexplorer auf der Nordinsel Neuseelands. Dieses äußerst aussichtsreiche Projekt befindet sich im Hauraki District der Nordinsel, einer Region, die beeindruckende 15 Millionen Unzen Gold und 60 Millionen Unzen Silber(2) produziert hat. Glamorgan grenzt an Wharekirauponga, das größte Goldminenprojekt von OceanaGold Corporation.

Weitere Informationen finden Sie in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

Kontakt RUA GOLD

Neuseeland

Simon Delander

VP Risk Stakeholder Regulatory Affairs

E-Mail: sdelander@RUAGOLD.com

Website: www.RUAGOLD.com

Kanada

Robert Eckford

Chief Executive Officer

E-Mail: reckford@RUAGOLD.com

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als „zukunftsgerichtete Aussagen“ betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter „erwartet“, „plant“, „antizipiert“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „projiziert“, „potenziell“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder anhand Aussagen, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten „werden“, „würden“, „dürften“, „könnten“ oder „sollten“, und umfassen insbesondere Aussagen, die sich unter anderem auf Folgendes beziehen: das Ergebnis des Fast-Track-Antrags des Unternehmens; den Zeitplan und die Ergebnisse einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung oder einer Vor-Machbarkeitsstudie; den Zeitplan und das Ergebnis etwaiger Anträge auf Bergbaugenehmigungen; sowie die Strategien, Erwartungen, geplanten Aktivitäten oder zukünftigen Maßnahmen des Unternehmens, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den vom Unternehmen vorgeschlagenen Untertagebau an seinem Prospektionsgebiet Auld Creek. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für künftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Eine Vielzahl von inhärenten Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, beeinflussen den Betrieb, die Leistung und die Ergebnisse des Unternehmens und seines Geschäfts und können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den geschätzten oder erwarteten Ereignissen oder Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Faktoren gehören unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; Risiken im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine sowie des Krieges im Nahen Osten; Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel; betriebliche Risiken bei der Exploration; Verzögerungen oder Änderungen von Plänen in Bezug auf Explorationsprojekte oder Investitionsausgaben; die tatsächlichen Ergebnisse laufender Explorationsaktivitäten; Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen; Änderungen von Projektparametern im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Änderungen bei den Arbeitskosten und anderen Kosten und Ausgaben oder bei der Ausrüstung oder den Verfahren für den erwarteten Betrieb, Unfälle, Arbeitskämpfe und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umweltgefahren, Überschwemmungen oder ungünstige Betriebsbedingungen und Verluste, Aufstände oder Krieg, Verzögerungen bei der Erlangung von Genehmigungen durch Aufsichts- oder Regierungsbehörden oder Finanzierungen sowie Rohstoffpreise. Diese Liste ist nicht erschöpfend in Bezug auf die Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens auswirken können, und es sollte auch auf den Kurzprospekt des Unternehmens vom 11. Juli 2024 und die darin durch Verweis einbezogenen Dokumente verwiesen werden, die unter seinem SEDAR+-Profil unter www.sedarplus.ca für eine Beschreibung zusätzlicher Risikofaktoren eingereicht wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Einschätzungen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen, darunter unter anderem: die Richtigkeit der aktuellen Mineralressourcenschätzungen des Unternehmens; dass keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen eintreten, die das Unternehmen oder seine Liegenschaften beeinträchtigen; die Dauer und die Auswirkungen der globalen und lokalen Inflation; geopolitische Unsicherheiten hinsichtlich der Belegschaft, der Geschäftstätigkeit, des Betriebs und der Finanzlage des Unternehmens; die erwarteten Trends bei Mineralienpreisen, Inflation und Wechselkursen; die Erlangung aller erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen für die Geschäftstätigkeit und den Betrieb des Unternehmens zu akzeptablen Bedingungen, einschließlich für den Untertagebau bei Auld Creek; das Ausbleiben wesentlicher Störungen, die den Betrieb des Unternehmens beeinträchtigen könnten, sowie sonstige hierin enthaltene Annahmen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Einschätzungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

1.Technischer Bericht zum Projekt Reefton, Neuseeland, mit Stichtag 27. Februar 2026, abrufbar im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca.

2.Christie, A., Simpson, M., Barker, R., and Braithwaite, R. 2019. Exploration for epithermal Au-Ag deposits in New Zealand: history and strategy. New Zealand Journal of Geology and Geophysics, 62:1, 414-441. Technischer Bericht gemäß NI 43-101, Vormachbarkeitsstudie für Waihi District, Neuseeland. OceanaGold Corporation, Berichtsdatum: 11. Dezember 2024.

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Die Rua Gold Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 0,885EUR auf Tradegate (17. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.