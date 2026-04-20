„Gut positioniert für ein Durchbruchsjahr“: Michael Dehn steigt bei FOMO ein

Formation Metals Inc. (CSE: FOMO) tritt in eine entscheidende neue Phase ein. Mit der heutigen Ernennung des Goldcorp-Veteranen Michael Dehn in den Board of Directors sowie der kürzlichen Verstärkung durch Kapitalmarktstratege Roger Rosmus entwickelt sich das Unternehmen rasch zu einer breit aufgestellten, umsetzungsstarken Explorationsstory.

Gleichzeitig läuft ein vollständig finanziertes 30.000 m Bohrprogramm, wobei das Unternehmen heute eine 15.000 m umfassende Phase von Erweiterungsbohrungen startet, die darauf abzielt, bekannte mineralisierte Zonen auszudehnen und miteinander zu verbinden, mit besonderem Fokus auf die Verbindung der A-Zone mit den RJ-East- und East-Zonen.

Michael Dehn: Goldcorp-Erfahrung bringt Entdeckungs-Kredibilität

Die Ernennung von Michael Dehn stellt eine bedeutende Aufwertung der technischen und strategischen Kompetenz dar. Dehn war 11 Jahre lang als Senior-Geologe bei Goldcorp tätig (Newmont übernahm Goldcorp im Jahr 2019 für 10 Milliarden USD im Rahmen eines Aktientauschs und schuf damit den weltweit führenden Goldproduzenten), wo er an regionalen Explorationsprogrammen in Red Lake, Ontario, beteiligt war, einem der weltweit produktivsten hochgradigen Goldreviere.

Dieser Hintergrund ist entscheidend:

Direkte Erfahrung mit Weltklasse-Goldentdeckungen

Tiefgehende Expertise in archaischen Goldlagerstätten (Lode-Gold-Systeme)

Erfahrung in großskaligen Explorationsprojekten auf Distriktebene

Über seine geologische Expertise hinaus bringt Dehn eine seltene Kombination mit:

Führungserfahrung im Management (Executive Chairman von Total Metals Corp.)

Öffentliche Verantwortung (Bürgermeister von Erin, Ontario)

Verständnis für Kapitalmärkte

Michael Dehn, der im Jahr 2022 als Bürgermeister von Erin, Ontario vereidigt wurde, würdigte das in ihn gesetzte Vertrauen zu Beginn seiner Amtszeit und betonte seinen Anspruch, der Gemeinschaft zu dienen und auf der Arbeit seines Vorgängers aufzubauen. (Quelle: @michaeldehn auf X)

CEO Deepak Varshney hob die strategische Bedeutung der Ernennung von Michael Dehn in den Board of Directors von FOMO hervor:

„Wir sind außerordentlich glücklich, Michael im Team von Formation Metals begrüßen zu dürfen. Sein tiefgehendes technisches Verständnis archaischer Goldlagerstätten sowie seine umfangreiche Erfahrung im Umgang mit den Kapitalmärkten werden für uns von unschätzbarem Wert sein, während wir unser N2 Flaggschiffprojekt im Abitibi-Grünsteingürtel weiter voranbringen. Michaels Erfolgsbilanz bei Entdeckungen und sein strategischer Ansatz für Unternehmenswachstum passen perfekt zu unserem Ziel, erheblichen Shareholder Value zu schaffen.“ Deepak Varshney, CEO von Formation Metals Inc., in der heutigen Pressemitteilung.

Dehn ergänzte:

„Ich freue mich sehr, dem Board von Formation Metals zu einem so entscheidenden Zeitpunkt in der Entwicklung des Unternehmens beizutreten: Mit einem starken Portfolio an Projekten in Weltklasse-Jurisdiktionen und einem bereits laufenden aggressiven Explorationsprogramm ist Formation hervorragend für ein Durchbruchsjahr positioniert. Ich freue mich darauf, eng mit Deepak und dem übrigen Board zusammenzuarbeiten, um das volle Potenzial unserer Projekte zu erschließen.“ Michael Dehn in der heutigen Pressemitteilung.

Aggressives Bohrprogramm: 30.000 m vollständig finanziert

FOMO hat im Rahmen seines vollständig finanzierten 30.000 m Programms auf N2 mit Erweiterungsbohrungen begonnen. Das zentrale Ziel besteht darin, mehrere Goldzonen auszuweiten und miteinander zu verbinden, um ein mineralisiertes System auf Distriktebene zu definieren:

Ausweitung der A-Zone von 1,5 km auf rund 5 km Streichlänge

Ziel einer ersten Ressourcenschätzung im 3. Quartal 2026

Exploration von bis zu 15 km Gesamtstreichpotenzial

Bohrergebnisse bestätigen Tagebau-Potenzial

Die jüngsten Ergebnisse untermauern weiterhin ein großes, zusammenhängendes Goldsystem:

61,1 m @ 0,95 g/t Gold inklusive 26,5 m @ 1,68 g/t Gold

inklusive 42,3 m @ 0,91 g/t Gold inklusive 8,1 m @ 2,04 g/t Gold

inklusive 40,4 m @ 0,83 g/t Gold

30,4 m @ 1,75 g/t Gold inklusive 10,5 m @ 3,51 g/t Gold

inklusive 21,9 m @ 1,8 g/t Gold

Diese Ergebnisse zeigen klar:

Breite, oberflächennahe Mineralisierung

Mächtigkeit: 20-61 m

Breite: rund 100 m

Ideal für einen Open-Pit-Bergbau mit hohen Tonnagen

Starke Kontinuität

Mineralisierung über Hunderte von Metern bestätigt

In alle Richtungen offen

Systemgröße

Lage innerhalb eines 5 km langen strukturellen Korridors

Erhebliches Erweiterungspotenzial bleibt bestehen

„Die Ergebnisse der Phase-1 übertreffen weiterhin unsere Erwartungen […] und zeigen, dass die A-Zone ein bedeutendes Ziel für einen Tagebau darstellt. Die Ergebnisse bestätigen zudem die mehr als 55.000 m an historischen Bohrungen, wobei die aktuellen Bohrungen nicht nur die bisherigen Erkenntnisse hinsichtlich Lithologie, Mineralisierung, Alteration, Vererzung und struktureller Merkmale bestätigen, sondern darüber hinaus eine höhere Konsistenz, längere goldhaltige Abschnitte und insgesamt wertvollere Mineralisierungsstrukturen liefern, was das Konzept einer Tagebau-Lagerstätte bei N2 weiter untermauert.“ Deepak Varshney, CEO von Formation Metals Inc., in der heutigen Pressemitteilung.

Perfektes Timing: Die Dynamik des Goldmarktes begünstigt M&A

Das makroökonomische Umfeld stärkt die Investmentthese:

Hohe Goldpreise

Sinkende Reserven bei großen Produzenten

Begrenzte Zahl neuer Entdeckungen

Zunehmender Wettbewerb um hochwertige Projekte

In diesem Umfeld werden Unternehmen wie FOMO – mit Größe, Kontinuität und Erweiterungspotenzial – zu attraktiven Übernahmezielen. Typischerweise ist dies genau die Phase, in der Junior-Explorer auf den Radar größerer Produzenten rücken.

Die langfristige Stärke des Goldpreises unterstützt den Sektor weiterhin. Historisch betrachtet führen erhöhte Goldpreise häufig zu einer verstärkten M&A-Aktivität, insbesondere bei skalierbaren Projekten in Weltklasse-Jurisdiktionen mit klarem Wachstumspotenzial.

Fazit

FOMO tritt in eine entscheidende Phase ein: 2 Bohrgeräte sind im Einsatz, ein stetiger Newsflow an Bohrergebnissen wird erwartet, eine erste Ressourcenschätzung ist für das 3. Quartal 2026 vorgesehen, und es mehren sich die Hinweise darauf, dass N2 ein Tagebau-Entwicklungskonzept unterstützen könnte.

Mit Michael Dehn, der zusätzliche Entdeckungs-Kredibilität einbringt, und Roger Rosmus, der die kapitalmarktbezogene und strategische Seite stärkt, entwickelt sich das Unternehmen zu einer deutlich umfassenderen Story, die von technischer Stärke, operativer Umsetzung und Größenpotenzial geprägt ist.

FOMO treibt nicht länger nur ein Projekt voran, sondern baut eine Goldstory auf Distriktebene mit einem glaubwürdigen Entwicklungspfad und einem strategischen Profil auf, das erhebliche Aufmerksamkeit am Markt auf sich ziehen und das Unternehmen potenziell als Übernahmekandidaten positionieren kann.

Unternehmensdetails

Formation Metals Inc.

#1245 – 300 Granville Street

Vancouver, BC, V6C 1V4 Kanada

Telefon: +1 778 899 1780

Email: info@formationmetalsinc.com

www.formationmetalsinc.com

CUSIP: 34638F / ISIN: CA34638F1053

Aktien im Markt: 97.802.458

Kanada Symbol (CSE): FOMO

Aktueller Kurs: 0,42 CAD (17.04.2026)

Marktkapitalisierung: 41 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN: VF1/ A3D492

Aktueller Kurs: 0,257 EUR (20.04.2026)

Marktkapitalisierung: 25 Mio. EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz und leitet die Elementum International AG, spezialisiert auf die Lagerung physischer Edelmetalle in ehemaligen Militärbunkern. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt, sowie in physisches Gold und v.a. Silber über Elementum.

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Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

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Haftungsausschluss und Informationen zu zukunftsgerichteten Aussagen: Rockstone, Zimtu Capital Corp. („Zimtu“) und Formation Metals Inc. („FOMO“; „das Unternehmen“) weisen Anleger darauf hin, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Für eine ausführlichere Erörterung dieser Risikofaktoren und ihrer möglichen Auswirkungen wird der Leser auf die öffentlichen Unterlagen von FOMO verwiesen, die über die bei SEDAR unter www.sedarplus.ca eingereichten Dokumente abgerufen werden können. Alle Aussagen in diesem Artikel, mit Ausnahme von Aussagen historischer Tatsachen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Dieser Artikel enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen hinsichtlich: Der Interpretation aktueller und laufender Bohrergebnisse auf dem N2-Goldprojekt, einschließlich möglicher Mächtigkeit, Kontinuität, Geometrie, Größe und Gehaltsverteilung der Mineralisierung; der Erwartung, dass Erweiterungsbohrungen bekannte mineralisierte Zonen entlang des Streichens und in der Tiefe erweitern und verbinden können; der Erwartung, dass weitere ausstehende Analyseergebnisse die Kontinuität bestätigen, die mineralisierte Hülle erweitern oder höhergradige Bereiche identifizieren könnten; der Erwartung, dass fortgesetzte Bohrungen, geologische Interpretation und Modellierung die Erstellung einer zukünftigen, NI 43-101-konformen Mineralressourcenschätzung sowie deren Aktualisierungen unterstützen können; dem erklärten Ziel des Unternehmens, im dritten Quartal 2026 eine erste Ressourcenschätzung vorzulegen; dem Potenzial weiterer Bohrungen, bekannte Zonen zu erweitern, ein mineralisiertes System auf Distriktebene zu definieren oder zusätzliche Ziele innerhalb des größeren Projektgebiets zu identifizieren; Aussagen zum konzeptionellen Potenzial oberflächennaher oder Tagebau-Mineralisierung sowie von Bulk-Tonnage-Szenarien; der Erwartung, dass metallurgische Probenahmen und Testarbeiten Annahmen zu Ausbringungsraten und Variabilität bestätigen könnten; sowie Aussagen über ein möglich steigendes strategisches Interesse, Partnerschaften oder Unternehmenstransaktionen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Annahmen und Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse wesentlich von den ausgedrückten oder implizierten Aussagen abweichen. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Explorations- und geologisches Risiko: Mineralexploration ist von Natur aus spekulativ. Nachfolgende Bohrungen können niedrigere Gehalte, geringere Mächtigkeiten, eingeschränkte Kontinuität oder abweichende Geometrien ergeben als derzeit interpretiert. Geologische Modelle können sich mit zusätzlichen Daten verändern, und zukünftige Ergebnisse können bestehende Interpretationen wesentlich beeinflussen. Probenahme-, Analyse- und QA/QC-Risiko: Analyseergebnisse können durch Grobgold- oder Nugget-Effekte, Probenverzerrungen, analytische Variabilität, QA/QC-Probleme, Laborkapazitäten oder Verzögerungen bei der Auswertung beeinflusst werden. Angegebene Bohrintervalle entsprechen möglicherweise nicht den tatsächlichen Mächtigkeiten, und Interpretationen können sich im Zuge weiterer Modellierungen ändern. Risiko historischer Daten und deren Verifizierung: Das N2-Projekt enthält historische Mineralressourcenschätzungen und umfangreiche historische Daten, die nicht aktuell und nicht NI 43-101-konform sind. Es gibt keine Gewähr, dass diese historischen Schätzungen verifiziert, reproduziert oder in aktuelle Ressourcen überführt werden können. Verifizierungsarbeiten können bestehende Interpretationen hinsichtlich Tonnage, Gehalt, Geometrie, Kontinuität oder metallurgischem Verhalten wesentlich verändern. Risiko von Mineralressourcenschätzungen: Zukünftige Mineralressourcenschätzungen hängen von Annahmen zu geologischer Modellierung, Cut-off-Gehalten, Dichte, metallurgischen Ausbringungsraten, Kompositierungsmethoden und geostatistischen Parametern ab. Mineralressourcen sind grundsätzlich mit Unsicherheiten behaftet und können sich durch neue Daten oder geänderte Annahmen erheblich verändern. Metallurgisches und technisches Risiko: Metallurgische Eigenschaften, Ausbringungsraten, Mahlverhalten und Variabilität können von den Erwartungen abweichen und technische oder wirtschaftliche Annahmen beeinflussen. Zusätzliche geotechnische, hydrologische und umweltbezogene Daten können zukünftige Entwicklungskonzepte verändern. Konzeptionelles Entwicklungsrisiko: Hinweise auf oberflächennahe oder Tagebau-Potenziale, Bulk-Tonnage-Szenarien und Interpretationen auf Distriktebene sind konzeptioneller Natur. Wichtige Parameter wie Abraumverhältnis, Investitions- und Betriebskosten sowie wirtschaftliche Schwellenwerte wurden noch nicht bestimmt und können letztlich dazu führen, dass das Projekt nicht wirtschaftlich ist. Genehmigungs- und regulatorisches Risiko: Explorationsaktivitäten unterliegen Genehmigungen, Umweltauflagen und regulatorischen Anforderungen. Verzögerungen, zusätzliche Auflagen oder regulatorische Änderungen können Zeitpläne, Kosten und Umfang der Arbeiten beeinflussen. Finanzierungsrisiko: Obwohl das aktuelle Bohrprogramm als vollständig finanziert beschrieben wird, erfordern weitere Explorations- und technische Arbeiten zusätzliches Kapital. Es besteht keine Gewähr, dass eine solche Finanzierung zu günstigen Bedingungen verfügbar ist. Operatives Risiko: Explorationsarbeiten können durch Wetterbedingungen, saisonale Einschränkungen, die Leistung von Auftragnehmern, die Verfügbarkeit von Ausrüstung, Arbeitskräfteengpässe oder unerwartete technische Herausforderungen beeinträchtigt werden. Umwelt- und Eigentumsrisiko: Explorationsaktivitäten können auf Umweltaspekte stoßen, die Maßnahmen zur Minderung erfordern. Mineralrechte und Genehmigungen gelten zwar als in gutem Zustand, können jedoch Streitigkeiten, Ansprüchen Dritter oder Änderungen der Zugangsregelungen unterliegen. Rohstoffpreis- und makroökonomisches Risiko: Die Wirtschaftlichkeit des Projekts und das strategische Interesse hängen stark vom Goldpreis und den allgemeinen makroökonomischen Rahmenbedingungen ab, die volatil sind und außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Strategisches und M&A-Risiko: Aussagen zu möglichen strategischen Partnerschaften, Joint Ventures, Übernahmen oder sonstigen Unternehmenstransaktionen, einschließlich möglicher Übernahmeszenarien, sind spekulativ. Es gibt keine Gewähr, dass das Projekt unabhängig vom Explorationserfolg strategische Partner oder Käufer anzieht. Marktvolatilitätsrisiko: Das Unternehmen kann erheblichen Kursschwankungen unterliegen, die nicht direkt mit Explorationsergebnissen zusammenhängen, sondern durch allgemeine Marktbedingungen, Sektorstimmung und Liquiditätsfaktoren beeinflusst werden, wie sie für Junior-Explorationsunternehmen typisch sind. Hinweis an die Leser: Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Entwicklungen dar. Tatsächliche Ergebnisse können aufgrund der oben genannten Risiken und Unsicherheiten sowie weiterer in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens beschriebener Faktoren erheblich abweichen. Mineralisierungen in ähnlichen Gesteinen oder benachbarten Lagerstätten sind nicht zwangsläufig auf die Projekte des Unternehmens übertragbar, und historische Daten wurden nicht zwingend unabhängig überprüft und sollten nicht als aktuell angesehen werden.

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