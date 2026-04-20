JEFFERIES stuft NOVO NORDISK auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Hold" mit einem Kursziel von 270 dänischen Kronen belassen. Das Präparat Etavopivat zur Behandlung von Sichelzellkrankheit habe in der Phase-III-Studie (Hibiscus) positive Ergebnisse erzielt, schrieb Michael Leuchten in einer am Montag vorliegenden Studie. Obwohl es sich für Investoren wahrscheinlich um ein nicht im Fokus stehendes Mittel handle, prognostiziere er ein vorläufiges weltweites Spitzenumsatzpotenzial von 1 Milliarde US-Dollar./rob/edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 06:16 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 06:16 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 34,46EUR auf Tradegate (20. April 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Leuchten

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 270

Kursziel alt: 270

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 270,00 € , was eine Steigerung von +686,37% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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