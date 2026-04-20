JEFFERIES stuft NOVO NORDISK auf 'Hold'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Hold" mit einem Kursziel von 270 dänischen Kronen belassen. Das Präparat Etavopivat zur Behandlung von Sichelzellkrankheit habe in der Phase-III-Studie (Hibiscus) positive Ergebnisse erzielt, schrieb Michael Leuchten in einer am Montag vorliegenden Studie. Obwohl es sich für Investoren wahrscheinlich um ein nicht im Fokus stehendes Mittel handle, prognostiziere er ein vorläufiges weltweites Spitzenumsatzpotenzial von 1 Milliarde US-Dollar./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 06:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 06:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 06:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 06:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 34,46EUR auf Tradegate (20. April 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Michael Leuchten
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 270
Kursziel alt: 270
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Michael Leuchten
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 270
Kursziel alt: 270
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
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