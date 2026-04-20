Spritpreise - es geht nur noch langsam nach unten

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Talfahrt der Spritpreise hat an Schwung verloren. Rund um den kräftigen mittäglichen Preissprung am Montag deuteten die Zahlen nur noch bei Diesel nach unten, wie aus Daten des ADAC hervorgeht. Superbenzin der Sorte E10 war nach dem Sprung sogar minimal teurer als zur gleichen Zeit am Vortag. Das könnte auf eine Stagnation oder sogar wieder steigende Preise für Benzin hindeuten.

Schon am Sonntag hatte sich E10 im bundesweiten Tagesdurchschnitt nur noch minimal verbilligt: um 0,2 Cent auf 2,059 Euro pro Liter. Diesel gab um 1,2 Cent auf 2,152 Euro nach. Der Kraftstoff war im Laufe der Krise um zwischenzeitlich mehr als 70 Cent teurer geworden, hat sich seit seinen Rekordständen rund um Ostern aber wieder stark verbilligt. Inzwischen ist er nur noch etwas mehr als 40 Cent teurer als vor Kriegsbeginn. Superbenzin der Sorte E10 ist derzeit noch 28 Cent teurer, hatte in der Spitze aber auch nur 41 Cent zugelegt.