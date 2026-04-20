Evotec Aktie unter starkem Abgabedruck - 20.04.2026

Die Evotec Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -3,26 % auf 5,3400€. Damit verliert die Aktie -0,1800 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Talfahrt der Evotec Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,36 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 5,3400€, mit einem Minus von -3,26 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und Entwicklungsdienstleister für Pharma- und Biotechunternehmen. Kernleistungen: integrierte F&E-Plattformen, Wirkstoffsuche, präklinische Entwicklung, maßgeschneiderte Partnerschaften. Marktstellung: führender Player im Outsourcing von F&E. Wichtige Konkurrenten: Charles River, WuXi, Lonza. USP: breite Technologieplattform, skalierbare Allianzen, risiko-/erfolgsbasierte Modelle.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Evotec insgesamt ein Minus von -8,80 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Evotec Aktie damit um +22,71 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,70 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Evotec -0,24 % verloren.

Evotec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +22,71 % 1 Monat +26,70 % 3 Monate -8,80 % 1 Jahr -16,13 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Evotec Aktie

Stand: 20.04.2026, 13:45 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Kursbewegungen nach auffälligem Kaufvolumen und erhöhte Volatilität bei rund 7 Euro, kurzfristige Gewinnmitnahmen sowie Erwartungen auf Rücksetzer. Diskutiert werden eine Berenberg‑Analyse, die Evotec wegen KI‑Geschäft als womöglich unterbewertet sieht, und Kritik an der Glaubwürdigkeit des Analysten. Weiterhin relevant: Meldungen zu Netto‑Leerverkäufen, Managementwechsel (COO) und Evotec Biologics' J.POD‑Kapazitätsstrategie als potenzielle fundamentale Katalysatoren.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Evotec eingestellt.

Informationen zur Evotec Aktie

Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 946,59 Mio. € wert.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec auf "Outperform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Charles Weston passte seine Prognosen und das Bewertungsmodell an die jüngsten Quartalszahlen des Wirkstoffentwicklers an. Er ist …

Insiderverkäufe bei Vidac Pharma. Dies ist jedoch kein Alarmsignal, sondern bietet eher eine Einstiegschance. Das Unternehmen arbeitet an einer revolutionären Krebstherapie. In 2026 sollen wichtige Meilensteine erreicht werden. Analysten sehen …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Lonza Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,45 %.

Evotec Aktie jetzt kaufen?

Ob die Evotec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evotec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.