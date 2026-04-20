RWE Aktie steigt - 20.04.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die RWE Aktie. Mit einer Performance von +2,39 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die RWE Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,38 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 57,30€, mit einem Plus von +2,39 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

RWE ist ein führender europäischer Energieversorger mit Fokus auf Stromerzeugung aus Erneuerbaren (Wind, Solar, Wasser) und konventionellen Kraftwerken sowie Energiehandel. Starke Position im europäischen Strommarkt, besonders bei Offshore-Wind. Wichtige Konkurrenten: E.ON, EnBW, Vattenfall, Ørsted, Iberdrola. USP: breite Erzeugungsmix, starke Projektpipeline und Handelskompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von RWE über einen Zuwachs von +8,51 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die RWE Aktie damit um -4,74 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,32 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +23,67 % gewonnen.

RWE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,74 % 1 Monat -3,32 % 3 Monate +8,51 % 1 Jahr +63,67 %

Informationen zur RWE Aktie

Stand: 20.04.2026, 13:46 Uhr

Es gibt 744 Mio. RWE Aktien. Damit ist das Unternehmen 42,58 Mrd. € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,15 %. Enel notiert im Plus, mit +0,33 %. Iberdrola notiert im Plus, mit +1,17 %. E.ON legt um +0,37 % zu

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Ob die RWE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RWE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.