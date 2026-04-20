RUA GOLD (WKN A40QYC / TSX RUA) erreicht mit seinem Auld-Creek-Projekt im neuseeländischen Reefton Goldfield einen wichtigen Meilenstein. Das Unternehmen hat einen Antrag eingereicht, damit das Projekt im Rahmen des neuen Fast-Track-Approvals-Verfahrens der neuseeländischen Regierung berücksichtigt wird. Gelingt dieser Schritt, könnte Auld Creek über einen beschleunigten Genehmigungspfad vorangebracht werden – ein entscheidender Übergang für RUA GOLD vom reinen Explorer hin zu einem angehenden Minenentwickler. Besonders im Fokus steht dabei nicht nur Gold, sondern auch Antimon, ein kritischer Rohstoff mit zunehmender geopolitischer Bedeutung.

Der Antrag bezieht sich auf das Auld-Creek-Projekt im Reefton Goldfield auf der Südinsel Neuseelands. RUA GOLD sieht Auld Creek als mögliche Startermine innerhalb des Reefton-Goldfelds. Das neue Fast-Track-Verfahren soll es ermöglichen, mehrere zentrale Genehmigungen in einem gestrafften Prozess zu bündeln. Dazu zählen unter anderem Bergbaugenehmigungen, Ressourcengenehmigungen, Wasserrechte sowie Genehmigungen im Zusammenhang mit Wildtier- und Umweltschutz.

Die rechtliche Grundlage dafür wurde im Dezember 2024 geschaffen. Damals führte die neuseeländische Regierung ein Fast-Track-Approvals-System ein, das als zentrale Anlaufstelle für Projekte mit erheblicher regionaler oder nationaler Bedeutung dienen soll. Für RUA GOLD könnte eine Zulassung zu diesem Prozess bedeuten, dass die Entwicklung von Auld Creek zeitlich deutlich effizienter strukturiert wird als in einem klassischen Genehmigungsablauf.

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Rua Gold will Gold- und Antimonprojekt Auld Creek massiv beschleunigen!

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