Börsen Update
Börsen Update Europa - 20.04. - FTSE Athex 20 schwach -2,59 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.
Der DAX steht aktuell (13:59:35) bei 24.391,40 PKT und fällt um -1,00 %.
Top-Werte: RWE +2,72 %, Commerzbank +2,26 %, Deutsche Boerse +1,50 %
Flop-Werte: MTU Aero Engines -2,10 %, Volkswagen (VW) Vz -1,91 %, Rheinmetall -1,89 %
Der MDAX bewegt sich bei 31.479,51 PKT und fällt um -1,20 %.
Top-Werte: Lanxess +4,23 %, Stroeer +1,85 %, Jenoptik +1,65 %
Flop-Werte: AUTO1 Group -5,44 %, Nemetschek -3,05 %, Jungheinrich -2,91 %
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
Der TecDAX steht aktuell (13:59:27) bei 3.708,18 PKT und fällt um -1,11 %.
Top-Werte: Elmos Semiconductor +2,23 %, Ottobock +2,05 %, Jenoptik +1,65 %
Flop-Werte: TeamViewer -3,74 %, Nemetschek -3,05 %, Evotec -2,80 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.973,86 PKT und fällt um -1,09 %.
Top-Werte: Deutsche Boerse +1,50 %, Koninklijke Ahold Delhaize +1,45 %, Iberdrola +1,17 %
Flop-Werte: UniCredit -4,61 %, SAFRAN -3,09 %, EssilorLuxottica -2,50 %
Der ATX bewegt sich bei 5.874,72 PKT und fällt um -1,47 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +6,21 %, OMV +1,71 %, Verbund Akt.(A) +0,28 %
Flop-Werte: DO & CO -3,68 %, voestalpine -3,62 %, Raiffeisen Bank International -3,32 %
Der SMI bewegt sich bei 13.234,32 PKT und fällt um -0,98 %.
Top-Werte: Swisscom +1,64 %, Kuehne + Nagel International +1,30 %, Swiss Re +0,86 %
Flop-Werte: Nestle -3,33 %, Amrize -2,11 %, Sika -2,10 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.333,01 PKT und fällt um -0,86 %.
Top-Werte: Euronext +1,62 %, ORANGE +1,53 %, ENGIE +1,22 %
Flop-Werte: SAFRAN -3,09 %, EssilorLuxottica -2,50 %, Compagnie de Saint-Gobain -2,32 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:33:33) bei 3.149,77 PKT und fällt um -0,55 %.
Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +2,64 %, Telia Company +1,86 %, Tele2 (B) +1,10 %
Flop-Werte: Alfa Laval -2,48 %, SSAB Registered (A) -2,24 %, Skanska (B) -1,42 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.640,00 PKT und fällt um -2,59 %.
Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +0,96 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +0,87 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,30 %
Flop-Werte: Viohalco -3,74 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -2,85 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -1,93 %
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