Baxter International Aktie unter Verkaufsdruck - aktueller Kurs am 20.04.2026

Die Baxter International Aktie notiert aktuell bei 15,370€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,05 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,818 € entspricht. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Baxter International ist ein US-Medizintechnikkonzern mit Fokus auf Nierenersatztherapie, Infusions- und Ernährungslösungen, Anästhesie- und Intensivprodukte sowie Biopharma-Services. Starke Position in Dialyse und Krankenhausversorgung. Wichtige Wettbewerber: Fresenius, B. Braun, Medtronic, Becton Dickinson. USP: breite Klinikpräsenz, integrierte Lösungen und starke Home-Dialyse-Expertise.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Baxter International Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -8,12 % hinzunehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Baxter International Aktie damit um +6,84 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,17 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Baxter International -3,86 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,51 % geändert.

Baxter International Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,84 % 1 Monat +9,17 % 3 Monate -8,12 % 1 Jahr -36,37 %

Informationen zur Baxter International Aktie

Stand: 20.04.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 516 Mio. Baxter International Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,19 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Abbott Laboratories, Becton Dickinson und Co.

Abbott Laboratories, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,10 %. Becton Dickinson notiert im Plus, mit +0,52 %. Fresenius Medical Care notiert im Minus, mit -1,98 %. Johnson & Johnson legt um +0,01 % zu Medtronic notiert im Minus, mit -0,03 %.

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Ob die Baxter International Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Baxter International Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.