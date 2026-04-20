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    Pakistans Innenminister empfängt Diplomaten aus USA und Iran

    Für Sie zusammengefasst
    • Treffen mit US- und Iran-Vertretern in Islamabad
    • Sicherheitslage vor zweiter Verhandlungsrunde
    • Pakistan vermittelt zwischen USA und Iran
    Pakistans Innenminister empfängt Diplomaten aus USA und Iran
    Foto: Jan Woitas - dpa

    TEHERAN (dpa-AFX) - Pakistans Innenminister hat bei zwei verschiedenen Treffen diplomatische Vertreter aus dem Iran und den USA empfangen. Dabei sei unter anderem über die Sicherheit in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad vor einer möglichen zweiten Verhandlungsrunde gesprochen worden, hieß es in einer Mitteilung.

    "Wir beten für den Erfolg der zweiten Verhandlungsrunde in Islamabad", sagte Minister Mohsin Naqvi demnach bei einem Treffen mit der Geschäftsträgerin der US-Botschaft, Natalie A. Baker. Bei einem Gespräch mit dem iranischen Botschafter Resa Amiri Moghadam betonte der Minister die "Notwendigkeit einer nachhaltigen Lösung auf diplomatischem und verhandlungstechnischem Wege", wie es in der Mitteilung weiter hieß.

    Pakistan vermittelt im Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Vor gut einer Woche waren in Islamabad hochrangige Delegationen aus Washington und Teheran für Verhandlungen zusammengekommen. Die Gespräche endeten jedoch ohne Ergebnis. Eine zweiwöchige Waffenruhe läuft an diesem Mittwoch aus. Am Montag werden wieder US-Vertreter in Pakistan erwartet. Der Iran hat einer zweiten Verhandlungsrunde offiziell noch nicht zugestimmt./arb/DP/stw





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