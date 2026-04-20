Kreml begrüßt Radews Wahlsieg in Bulgarien

MOSKAU/SOFIA (dpa-AFX) - Russland hat den Sieg von Ex-Präsident Rumen Radew bei der Parlamentswahl in Bulgarien begrüßt. "Aber natürlich imponieren uns die Äußerungen von Herrn Radew, der bei der Wahl gesiegt hat, und von einigen anderen europäischen Führern über die Bereitschaft, Probleme auf dem Weg eines pragmatischen Dialogs zu lösen", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. "Wir begrüßen das."

Russland habe stets seine Bereitschaft zum Dialog deutlich gemacht, sagte Peskow. Kremlchef Wladimir Putin hatte Radew 2019 beim Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg empfangen - damals war der Bulgare dort als Präsident zu Gast.