Advanced Gold beginnt mit den Arbeiten auf Silver Belle in Nevada

TORONTO, ONTARIO – 20. April 2026 / IRW-Press / Advanced Gold Exploration Inc. (CSE: AUEX; FWB: ZF2; OTCQB: AUHIF) („Advanced Gold“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass sein geologisches Feldteam am Standort eingetroffen ist, um das Explorationsprogramm 2026 im Projekt Silver Belle in Eureka County (Nevada) aufzunehmen.

Das Projekt Silver Belle erstreckt sich über circa 2.000 Acres und weist eine dokumentierte historische Produktion auf; unter anderem enthielt eine Lieferung an ein Hüttenwerk im Jahr 1937 rund 1.611 g/t Silber (47 Unzen pro am. Tonne), 37 % Blei, 10 % Zink, 1 % Kupfer und 0,3 % Antimon aus untertägigen Abbaustätten. Diese Gehalte beziehen sich auf Hüttenrohmaterial und nicht auf ausgewählte Oberflächenproben und deuten auf eine hochgradige polymetallische Mineralisierung innerhalb des Systems hin.

Das Hauptziel des Programms besteht darin, die historische in früheren Förderbereichen ermittelte Mineralisierung, einschließlich Silber, Antimon, Wolfram, Blei und Zink, erneut abzugrenzen und zu bestätigen. Diese Metallvergesellschaftung entspricht Karbonatverdrängungslagerstätten-(CRD)-Systemen mit vertikaler Zonenbildung und könnte auf die Nähe zu den Bereichen eines Mineralisierungsmilieus mit höheren Temperaturen hinweisen. Das Vorkommen einer Wolframmineralisierung auf dem Konzessionsgebiet stützt zudem die Annahme, dass es sich hier um den Hochtemperaturbereich des Systems handelt, der häufig mit einer intrusionsbedingten Mineralisierung in CRD-Milieus in Zusammenhang steht. Anhand der Zusammenführung der historischen Daten mit den modernen geochemischen Ergebnissen will das Unternehmen das Vorkommen eines Karbonatverdrängungslagerstätten-(CRD)-Systems auf dem Konzessionsgebiet bestätigen und dessen Ausmaße besser definieren. Die Ergebnisse dieser Arbeiten werden für die Ermittlung vorrangiger Phase-2-Bohrziele für anschließende Explorationsarbeiten von entscheidender Bedeutung sein.

Nach der jüngsten Vereinbarung mit der Firma ProDeMin USA LLC wird das Programm unter der Aufsicht von Dr. Craig Gibson, einem designierten qualifizierten Sachverständigen (QP), durchgeführt. Diese Feldkampagne ist der Auftakt einer umfassenden Bewertung, die die Erstellung eines vollständig konformen technischen Berichts gemäß NI 43-101 ermöglichen soll.