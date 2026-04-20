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    Global Uranium schließt Phase-1-Earn-in für das Projekt Astro ab und sichert sich eine erste Beteiligung von 20 %

    Global Uranium schließt Phase-1-Earn-in für das Projekt Astro ab und sichert sich eine erste Beteiligung von 20 %
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Phase-1-Earn-in abgeschlossen, womit Global eine anfängliche Beteiligung am Projekt Astro erhält

     

    20. April 2026 – Calgary, Alberta / IRW-Press / Global Uranium Corp. (CSE: GURN | OTC: GURFF | FWB: Q3J) (das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Phase-1-Anforderungen gemäß seiner Optionsvereinbarung mit Cosa Resources Corp. („Cosa“) erfüllt hat, um sich eine erste Beteiligung von 20 % am Projekt Astro („Astro“ oder das „Projekt“) im östlichen Athabasca-Becken in Saskatchewan zu sichern.

     

    Gemäß den Bedingungen der Optionsvereinbarung (am 9. April 2025 angekündigt) kann Global im Rahmen von fünf Earn-in-Phasen eine Beteiligung von bis zu 80 % an Astro erwerben, indem es die Explorationsausgaben allein finanziert sowie Barzahlungen und Aktienemissionen leistet. Der Abschluss von Phase 1 ist ein wichtiger Meilenstein in der Weiterentwicklung des Projekts und zeugt von der kontinuierlichen Ausrichtung des Unternehmens auf den Aufbau eines bedeutenden Uranexplorationsportfolios im Athabasca-Becken.

     

    Astro umfasst ein großes Landpaket im östlichen Athabasca-Becken und gilt als äußerst höffig für eine diskordanzgebundene Uranmineralisierung. Im Jahr 2025 wurde eine erste hubschraubergestützte ZTEM-Vermessung (Z-Axis Tipper Electromagnetic Survey) auf dem Projekt absolviert, wobei ein 25 Kilometer langer leitfähiger Korridor und mehrere vorrangige Zielgebiete für Anschlussarbeiten ermittelt werden konnten. Vor Kurzem hat das Unternehmen Pläne für die Durchführung einer tomographischen Messung von Umgebungsgeräuschen (Ambient Noise Tomography) bekannt gegeben, die darauf ausgerichtet ist, die vorrangigen Strukturziele genauer einzugrenzen und die Ermittlung zukünftiger Bohrziele zu unterstützen.

     

    Ungad Chadda, CEO von Global Uranium, sagt dazu: „Der Abschluss von Phase 1 bei Astro ist ein wichtiger Meilenstein für Global Uranium und ist Ausdruck der stetigen Fortschritte, die wir in unserem gesamten Explorationsportfolio erzielen. Wir freuen uns, dass wir diese anfängliche Beteiligung am Projekt im Rahmen unserer Vereinbarung mit Cosa erwerben konnten, und sehen dem weiteren Ausbau von Astro entgegen, zumal wir die nächste Arbeitsphase planen.“

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