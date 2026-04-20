Smartflyer und H55 treiben die Entwicklung der elektrischen Luftfahrt mit der ersten Lieferung zertifizierbarer Batteriemodule für das Flugzeug SFX1 voran

SION, Schweiz und SELZACH, Schweiz, 20. April 2026 /PRNewswire/ -- Smartflyer gibt die erfolgreiche Auslieferung der ersten Charge von Adagio-Batteriemodulen von H55 bekannt. Dies ist nicht nur ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung des Smartflyer SFX1-Flugzeugs, sondern auch ein bedeutender Schritt in der Industrialisierung und kommerziellen Einführung der zertifizierten Elektroantriebstechnologien von H55.

Für Smartflyer stellt die Lieferung einen entscheidenden Fortschritt im Rahmen des SFX1-Proof-of-Concept-Demonstrator-Programms dar und ermöglicht den Übergang von der Validierung auf Komponentenebene zur vollständigen Systemintegration und -prüfung. Für H55 bedeutet dies die fortgesetzte Integration seiner zertifizierungsfähigen Batteriesysteme in laufende Flugzeugprogramme, was die Position des Unternehmens als Anbieter skalierbarer, kommerziell einsetzbarer elektrischer Antriebslösungen stärkt.

Die neu gelieferten Adagio-Batteriemodule werden im Rahmen der nächsten Entwicklungsphase in das SFX1-Flugzeug integriert. Dies umfasst eine umfassende Validierung auf Systemebene, die die Antriebsarchitektur, das Energiemanagement und andere kritische Flugzeugsysteme abdeckt als Vorbereitung auf die bevorstehende Bodentestkampagne.

Gleichzeitig spiegelt dieser Meilenstein die Reife und Einsatzbereitschaft des Produktportfolios von H55 wider. Das Adagio-Batteriesystem hat alle von den Aufsichtsbehörden geforderten Zertifizierungstests erfolgreich bestanden und damit seine Sicherheit, Zuverlässigkeit und Eignung für den Einsatz in einer wachsenden Zahl von Anwendungen für Elektro- und Hybrid-Elektroflugzeuge unter Beweis gestellt.

Das SFX1-Programm tritt nun in eine fortgeschrittene Entwicklungsphase ein, wobei sich die Integrationsaktivitäten über mehrere Arbeitsstränge hinweg intensivieren. Die laufenden Bemühungen konzentrieren sich auf die Koordination von Installation, Kalibrierung und Testbereitschaft, um einen reibungslosen Übergang zu den nächsten Meilensteinen zu gewährleisten. Bodentests des SFX1 sind für diesen Sommer geplant, der Erstflug ist für den Herbst vorgesehen, womit das Programm im Einklang mit seiner Entwicklungsroadmap bleibt.