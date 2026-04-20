NCCN vergibt jährlich Auszeichnungen an führende Persönlichkeiten, die dazu beitragen, die Reichweite der wichtigsten Ressourcen für die Krebsbehandlung zu erhöhen

PLYMOUTH MEETING, Pa. und ORLANDO, Fla., 20. April 2026 /PRNewswire/ -- Das National Comprehensive Cancer Network (NCCN)-eine gemeinnützige Allianz führender Krebszentren- feiert ein rekordverdächtiges Jahr für die Ausweitung der Reichweite wichtiger Krebsbehandlungsressourcen, indem es einige der bemerkenswerten Menschen ehrt, die bei der Unterstützung der Mission des NCCN über sich hinausgewachsen sind.

Das National Comprehensive Cancer Network (NCCN) zeichnet Menschen aus, die durch ihre Führungsqualitäten, ihr Engagement und ihre Hingabe dazu beigetragen haben, dass das NCCN im vergangenen Jahr neue Wege beschritten hat, um eine qualitativ hochwertige, wirksame, gerechte und zugängliche Krebsbehandlung und -prävention zu definieren und voranzutreiben.

Das NCCN hat auf der jüngsten NCCN 2026 Annual Conference in Orlando, Florida, bemerkenswerte Persönlichkeiten aus den NCCN-Mitgliedsinstitutionen, anderen onkologischen Organisationen und aus den eigenen Reihen ausgezeichnet.

„Das NCCN entwickelt sich ständig weiter, um den Bedürfnissen der onkologischen Gemeinschaft weltweit gerecht zu werden. Durch die Arbeit unserer mehr als 2.000 Experten aus den Mitgliedsinstitutionen in den Leitliniengremien, Hunderten von Ausschussmitgliedern aus den Mitgliedsinstitutionen, unseren Koalitionsmitgliedern und kooperierenden Organisationen sowie unseren Mitarbeitern beeinflussen und verbessern wir die Versorgung von Menschen, die von Krebs bedroht sind, mit ihm konfrontiert werden oder ihn durchleben", sagte Crystal S. Denlinger, MD, Chief Executive Officer, NCCN. „Jedes Jahr zeichnen wir Menschen aus, die sich durch ihre Führungsqualitäten, ihr Engagement und ihre Hingabe für unseren Auftrag und unsere Arbeit verdient gemacht haben. Diese Anerkennung gibt uns die Möglichkeit, die unglaublichen Anstrengungen all derer zu würdigen, die unsere Programme möglich machen. Ich könnte nicht stolzer sein, die Preisträger des Jahres 2026 auszuzeichnen und ihnen für ihre unermüdliche Unterstützung zu danken."

Im Jahr 2026 wurden unter anderem folgende Preise vergeben:

Auszeichnungen für herausragende Mitarbeiter

Timothy Kubal, MD, MBA, Moffitt Cancer Center

Tara Sanft, MD, Hartford HealthCare (zuvor im Yale Cancer Center/Smilow Cancer Hospital)

Diese Auszeichnung wird an Personen verliehen, die mit ihrer Leidenschaft für die Verbesserung der Versorgung krebskranker Menschen Erwartungen übertreffen und beispielhafte Leistungen erbringen. In den letzten zehn Jahren hat Dr. Kubal in mehreren NCCN-Ausschüssen, -Konferenzen und -Veranstaltungen bedeutende Beiträge geleistet und damit ein hohes Maß an Fachwissen und Engagement für das NCCN bewiesen. Er ist Mitglied des NCCN-Komitees für bewährte Praktiken, davon sechs Jahre lang als Ko-Vorsitzender, und leitete die Arbeitsgruppe für Infusionseffizienz, die eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung eines Toolkits für die ambulante Durchführung onkologischer Behandlungen spielte. Außerdem ist er ein engagierter und umsichtiger Teilnehmer des NCCN-Gremiums für klinische Praxisleitlinien in der Onkologie (NCCN-Leitlinien) für krebsbedingte venöse thromboembolische Erkrankungen und des NCCN-Vorstands.