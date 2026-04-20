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    Betriebsrat warnt vor Jobabbau bei Rolls-Royce am Bodensee

    Für Sie zusammengefasst
    • Wachsende Sorge um bis zu 3.000 Arbeitsplätze
    • Finanzen Personal Garantieabwicklung sollen nach Polen
    • Unternehmen widerspricht und plant 600 neue Stellen
    Betriebsrat warnt vor Jobabbau bei Rolls-Royce am Bodensee
    Foto: Jonathan Brady - dpa

    FRIEDRICHSHAFEN (dpa-AFX) - Beim Betriebsrat des Großmotorenherstellers Rolls-Royce Power Systems (RRPS) wächst die Sorge vor einer Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Ausland. Auf einer Betriebsversammlung warnte der Betriebsratsvorsitzende Thomas Bittelmeyer, dass in den kommenden Jahren bis zu 3.000 Stellen gefährdet sein könnten. In der Bodenseeregion beschäftigt das Unternehmen derzeit etwa 6.600 Menschen.

    Nach Angaben des Betriebsrats wurde den Beschäftigten am Morgen mitgeteilt, dass einzelne Bereiche aus Finanzen, Personal und Garantieabwicklung nach Polen verlagert werden sollen. Die Arbeitnehmervertretung befürchtet jedoch, dass dies erst der Anfang ist. Ein Großteil der Entwicklungsabteilungen könnte demnach nach Indien verlegt werden. Dort ist laut Bittelmeyer ein neues Entwicklungszentrum mit etwa 10.000 Arbeitsplätzen geplant.

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    Unternehmen weist Befürchtungen zurück

    Die Unternehmensführung wies die Befürchtungen zurück. Arbeitsdirektorin Thelse Godewerth betonte nach der Betriebsversammlung, dass der Standort Friedrichshafen weiterhin eine zentrale Rolle spiele. Bis Ende 2028 sollen dort rund 600 neue Stellen entstehen. Weltweit seien im Zuge von Umstrukturierungen bis 2028 rund 290 Stellen betroffen, weniger als die Hälfte davon in Deutschland, so das Unternehmen.

    Erfolgreicher Panzermotoren-Hersteller

    Rolls-Royce Power Systems zählt zu den größten Arbeitgebern in der Bodenseeregion, die Auftragsbücher sind voll. Punkten kann der Großmotorenhersteller in Krisenzeiten vor allem mit Notstromaggregaten für Rechenzentren und Panzermotoren. 11.000 Menschen arbeiten weltweit für den Konzern./bak/DP/nas

    Rolls-Royce Holdings

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rolls-Royce Holdings Aktie

    Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,88 % und einem Kurs von 14,68 auf Tradegate (20. April 2026, 14:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rolls-Royce Holdings Aktie um +2,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,23 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rolls-Royce Holdings bezifferte sich zuletzt auf 122,53 Mrd..

    Rolls-Royce Holdings zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,125GBP. Von den letzten 8 Analysten der Rolls-Royce Holdings Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 1.600,00GBP was eine Bandbreite von -18,37 %/+10.784,35 % bedeutet.




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