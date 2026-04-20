Betriebsrat warnt vor Jobabbau bei Rolls-Royce am Bodensee
- Wachsende Sorge um bis zu 3.000 Arbeitsplätze
- Finanzen Personal Garantieabwicklung sollen nach Polen
- Unternehmen widerspricht und plant 600 neue Stellen
FRIEDRICHSHAFEN (dpa-AFX) - Beim Betriebsrat des Großmotorenherstellers Rolls-Royce Power Systems (RRPS) wächst die Sorge vor einer Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Ausland. Auf einer Betriebsversammlung warnte der Betriebsratsvorsitzende Thomas Bittelmeyer, dass in den kommenden Jahren bis zu 3.000 Stellen gefährdet sein könnten. In der Bodenseeregion beschäftigt das Unternehmen derzeit etwa 6.600 Menschen.
Nach Angaben des Betriebsrats wurde den Beschäftigten am Morgen mitgeteilt, dass einzelne Bereiche aus Finanzen, Personal und Garantieabwicklung nach Polen verlagert werden sollen. Die Arbeitnehmervertretung befürchtet jedoch, dass dies erst der Anfang ist. Ein Großteil der Entwicklungsabteilungen könnte demnach nach Indien verlegt werden. Dort ist laut Bittelmeyer ein neues Entwicklungszentrum mit etwa 10.000 Arbeitsplätzen geplant.
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
Unternehmen weist Befürchtungen zurück
Die Unternehmensführung wies die Befürchtungen zurück. Arbeitsdirektorin Thelse Godewerth betonte nach der Betriebsversammlung, dass der Standort Friedrichshafen weiterhin eine zentrale Rolle spiele. Bis Ende 2028 sollen dort rund 600 neue Stellen entstehen. Weltweit seien im Zuge von Umstrukturierungen bis 2028 rund 290 Stellen betroffen, weniger als die Hälfte davon in Deutschland, so das Unternehmen.
Erfolgreicher Panzermotoren-Hersteller
Rolls-Royce Power Systems zählt zu den größten Arbeitgebern in der Bodenseeregion, die Auftragsbücher sind voll. Punkten kann der Großmotorenhersteller in Krisenzeiten vor allem mit Notstromaggregaten für Rechenzentren und Panzermotoren. 11.000 Menschen arbeiten weltweit für den Konzern./bak/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rolls-Royce Holdings Aktie
Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,88 % und einem Kurs von 14,68 auf Tradegate (20. April 2026, 14:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rolls-Royce Holdings Aktie um +2,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,23 %.
Die Marktkapitalisierung von Rolls-Royce Holdings bezifferte sich zuletzt auf 122,53 Mrd..
Rolls-Royce Holdings zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,125GBP. Von den letzten 8 Analysten der Rolls-Royce Holdings Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 1.600,00GBP was eine Bandbreite von -18,37 %/+10.784,35 % bedeutet.
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Erneut großer Auftrag für Rolls-Royce Power Systems aus Friedrichshafen: Der Motorenhersteller aus Friedrichshafen soll neue Panzerantriebe für die Bundeswehr herstellen.
Von SWR
Erst Anfang des Jahres hatte Rolls-Royce Power Systems einen Großauftrag über https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/friedrichshafen/zeitenwende-motorenhersteller-aufruestung-panzer-rolls-royce-100.html. Nun soll der Motorenhersteller aus Friedrichshafen rund 200 neue Antriebssysteme für den Bundeswehr-Schützenpanzer Puma liefern. Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich um einen der größten https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/firmen-interesse-ruestung-industrie-100.html der Firmengeschichte.
Ab 2028 sollen die rund 200 Antriebssysteme mit Motoren der Rolls-Royce-Marke mtu für den Schützenpanzer Puma geliefert werden. Das Unternehmen sieht in dem Auftrag einen wichtigen Meilenstein, der die Rolle als verlässlicher Technologiepartner der Bundeswehr stärke.
2026-03-25 Rolls-Royce-Sparte und Studsvik kooperieren bei der Entwicklung von Small Modular Reactors
https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/rolls-royce-sparte-und-studsvik-kooperieren-bei-der-entwicklung-von-small-modular-reactors-ce7e5ed2d08cf52d
(MT Newswires) -- Der britische Luftfahrt- und Verteidigungskonzern Rolls-Royce (RR.L) arbeitet künftig mit dem schwedischen Nukleartechnikunternehmen Studsvik (SVIK.ST) zusammen, um die Markteinführung seines Programms für kleine modulare Reaktoren (SMR) voranzutreiben.
Die Unternehmen unterzeichneten eine Absichtserklärung, die mehrere technische Bereiche abdeckt, darunter Brennstoffqualifizierung und -prüfung, Anlagen-Lebenszyklusmanagement, Hot-Cell-Technologie, Kerndesign und Betriebsmodellierung sowie Unterstützung bei regulatorischen Genehmigungsverfahren, wie aus einer Mitteilung vom Mittwoch hervorgeht.
Darüber hinaus werden die Partner die Kapazitäten und Anlagen von Studsvik im Hinblick auf den potenziellen Einsatz der fabrikmäßig gefertigten Kernkraftwerke von Rolls-Royce SMR prüfen.
Weiterhin gutes Gelingen, Gruss RS
16.03.2026 / 16:49 Uhr
DOW JONES--Airbus hat den bisher größten Auftrag für seinen Frachter A350F erhalten. Wie der Flugzeughersteller mitteilte, hat Atlas Air Worldwide Holdings 20 Exemplare der Maschine fest bestellt. Finanzielle Details nannte Airbus nicht.