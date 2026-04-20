DO & CO Aktie schwächer - das belastet den Kurs heute - 20.04.2026

Die DO & CO Aktie notiert aktuell bei 181,40€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,13 % nachgegeben, was einem Verlust von -9,80 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,30 %, geht es heute bei der DO & CO Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

DO & CO ist ein österreichischer Premium-Caterer mit Fokus auf Airline-Catering, Event- und Restaurantgastronomie. Kernleistungen: hochwertige Bordverpflegung, Hospitality bei Sport-/Business-Events, Gourmet-Restaurants. Starke Position im Premium-Airline-Segment. Wichtige Konkurrenten: gategroup, LSG Sky Chefs, SATS. USP: Premium-Positionierung, starke Markenpartner, hohe Service- und Qualitätsstandards.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei DO & CO, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -6,61 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die DO & CO Aktie damit um +2,19 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,74 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von DO & CO -10,50 % verloren.

DO & CO Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,19 % 1 Monat +8,74 % 3 Monate -6,61 % 1 Jahr +41,15 %

Informationen zur DO & CO Aktie

Stand: 20.04.2026, 14:21 Uhr

Es gibt 11 Mio. DO & CO Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,99 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Sodexo und Co.

Sodexo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,42 %.

DO & CO Aktie jetzt kaufen?

Ob die DO & CO Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DO & CO Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.