SAFRAN Aktie leidet unter Verkäufen - 20.04.2026

Die SAFRAN Aktie notiert aktuell bei 306,00€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,26 % nachgegeben, was einem Verlust von -10,30 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,68 %, geht es heute bei der SAFRAN Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Safran ist ein französischer Hightech-Konzern für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung. Kerngeschäfte: Triebwerke (v. a. CFM mit GE), Flugzeugausrüstung, Avionik, Landungssysteme, Verteidigungselektronik. Starke Marktstellung bei Single-Aisle-Triebwerken. Wichtige Konkurrenten: Rolls-Royce, Pratt & Whitney, Honeywell. USP: CFM-Duopol, breite Systemkompetenz, hoher Aftermarket-Anteil.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von SAFRAN Verluste von -1,48 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAFRAN Aktie damit um +1,76 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,29 %. Im Jahr 2026 gab es für SAFRAN bisher ein Plus von +5,12 %.

SAFRAN Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,76 % 1 Monat +5,29 % 3 Monate -1,48 % 1 Jahr +45,59 %

Informationen zur SAFRAN Aktie

Stand: 20.04.2026, 14:22 Uhr

Es gibt 418 Mio. SAFRAN Aktien. Damit ist das Unternehmen 128,01 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Leonardo, MTU Aero Engines und Co.

Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,45 %. MTU Aero Engines notiert im Minus, mit -2,59 %.

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Ob die SAFRAN Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAFRAN Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.