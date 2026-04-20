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    Lexar erweitert SILVER PLUS Serie mit neuer 2 TB microSDXC UHS-I-Karte, die branchenführende Lesegeschwindigkeiten und höhere Kapazität bietet

    Lexar erweitert SILVER PLUS Serie mit neuer 2 TB microSDXC UHS-I-Karte, die branchenführende Lesegeschwindigkeiten und höhere Kapazität bietet
    Foto: zhouyilu - stock.adobe.com

    Aufbauend auf dem bisherigen Erfolg der SILVER PLUS Serie als die von DJI empfohlenen microSD Karten, bietet die neue Version eine höhere Kapazität und bessere Geschwindigkeiten sowie mehr Optionen für die Verwendung mit DJI-Modellen

    SAN JOSE, Kalifornien, 20. April 2026 /PRNewswire/ -- Lexar, ein weltweit führender Anbieter von Speicherlösungen, kündigt heute die Erweiterung seiner beliebten Lexar Professional SILVER PLUS-Produktreihe um die 2 TB microSDXC UHS-I-Kartenversion an, die SILVER PLUS-Benutzern eine neue, klassenführende Option mit hoher Kapazität bietet. Die Lexar Professional SILVER PLUS microSDXC UHS-I-Karte ist in den Größen 64 GB, 128 GB, 256 GB, 521 GB, 1 TB und in der neuen 2 TB Version ab 20,23 € bei Amazon erhältlich.

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    Die neue 2-TB-Karte baut auf dem Erfolg der von DJI empfohlenen microSD-Karten auf und bietet Entwicklern eine größere Flexibilität mit einer breiteren Palette an Kapazitäten, um den unterschiedlichen Aufnahmeanforderungen gerecht zu werden - von gelegentlichen Aufnahmen bis hin zu professionellen Workflows. Das neue 2-TB-Modell bietet sowohl Geschwindigkeit als auch Zuverlässigkeit und die schnellsten Lesegeschwindigkeiten in seiner Klasse, die bis zu 245 % schneller sind als bei standardmäßigen UHS-I microSD-Karten.

    Da Geräte zunehmend auf schnellen Flash-Speicher angewiesen sind, hat Lexar die neueste 2-TB-Ergänzung der SILVER PLUS-Reihe mit dem Schwerpunkt auf Geschwindigkeit entwickelt. Sie ist damit die schnellste 2-TB UHS-I microSD-Karte der Branche und liefert beeindruckende Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 255 MB/s und 180 MB/s. Diese Leistung ermöglicht eine nahtlose Full HD- und 4K-Videoaufzeichnung, die eine reibungslose, unterbrechungsfreie Aufnahme für Videofilmer und Gamer gleichermaßen gewährleistet. Lexar wird auch weiterhin eng mit großen Host-Gerätemarken zusammenarbeiten, um eine noch höhere Leistung und erweiterte Speicheroptionen zu bieten.

    Die Lexar Professional SILVER PLUS microSDXC UHS-I-Karte ist mit Kapazitäten von 64 GB bis zu 2 TB erhältlich und bietet skalierbare Speicheroptionen für DJI-Nutzer und Kreative, die vergleichbare hochauflösende Aufnahmegeräte verwenden. Die 1 TB bietet Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 205 MB/s und 150 MB/s, während die 64 GB mit geringerer Kapazität Lesegeschwindigkeiten von bis zu 205 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 100 MB/s bietet. In Kombination mit dem Lexar RW360 (für 2 TB) und RW310 (für 64 GB-1 TB) Lesegerät können Benutzer die schnellen Lesegeschwindigkeiten des Bereichs voll ausschöpfen und die Übertragungszeiten für große Dateien drastisch reduzieren.

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