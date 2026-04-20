Weizen: Preise nähern sich Jahreshoch – Brot über 10 Euro?

Viele Flächen werden in dieser Saison gar nicht erst geerntet werden können, da die Pflanzen unter der extremen Trockenheit bereits im Keimstadium vertrocknet sind. Doch das Schicksal der US-Farmer ist nur ein Puzzleteil in einer globalen Krise, die das Grundnahrungsmittel Weizen derzeit massiv verteuert. In der vergangenen Woche stieg der Preis laut Bloomberg-Daten bis auf rund 6,10 US-Dollar je Scheffel (bushel) und ist damit nur noch knapp unter seinem Jahreshoch bei etwa 6,17 US-Dollar.

Die Weizenfelder in West-Nebraska bieten in diesem Frühjahr 2026 ein Bild der Verwüstung. Wo normalerweise das Fundament der US-Getreideexporte gelegt wird, wächst aktuell kaum noch etwas. Die Region wird von der schwersten Dürre seit 134 Jahren heimgesucht. Nicht viel besser sieht es in Kansas, Texas und Oklahoma aus, belegen Daten des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA). Für die Landwirte im amerikanischen Weizengürtel werden die wachsenden Probleme immer mehr zu einer Existenzfrage.

Während die USA gegen die klimatischen Bedingungen kämpfen, vollzieht sich in Argentinien und Australien ein ökonomisch getriebener Strukturwandel. Landwirte dort kehren dem Weizen zunehmend den Rücken. Die explodierenden Kosten für Düngemittel und Diesel, befeuert durch die jüngsten Eskalationen am Persischen Golf, haben die Kalkulationsgrundlage zerstört. Da Weizen im Vergleich zu Ölsaaten wie Soja oder Raps als düngerintensiv und weniger profitabel gilt, schrumpfen die Anbauflächen weltweit. Dieser Rückzug verschärft die Lage, da gleichzeitig die Qualität der verbliebenen Ernten leidet. In den USA sorgen extreme Wetterschwankungen für sinkende Proteingehalte, was dazu führt, dass immer mehr Weizen nur noch als Tierfutter taugt, während hochwertiger Mahlweizen für die Lebensmittelindustrie zur Mangelware wird.

Zu diesen klimatischen und wirtschaftlichen Faktoren gesellt sich das anhaltende Leid der Ukraine. Als einer der wichtigsten Exporteure der Welt ist das Land in einer logistischen Sackgasse gefangen. Die gezielte Zerstörung der heimischen Energieinfrastruktur zwingt die ukrainischen Bauern, teuren Diesel aus Europa zu importieren, was die Produktionskosten um bis zu 30 Prozent in die Höhe treibt. Ohne ausreichende Treibstoffreserven für die Erntezeit droht ein beträchtlicher Teil der Ernte auf den Feldern zu verrotten – eine Gefahr, die nicht nur die Ukraine Milliarden an Devisen kostet, sondern auch die globale Versorgungssicherheit untergräbt.

Hinzu kommt eine weltweite Logistikkrise. Blockierte Seewege und explodierende Frachtraten treiben die Preise an den Warenterminbörsen in Chicago und Paris derzeit wieder in Richtung ihrer Jahreshöchststände. Es ist eine toxische Mischung aus der Düngerkrise, der Energieknappheit und geopolitischen Risiken, die den Weizenpreis für Mühlen und Bäckereien unberechenbar macht.

In Deutschland spüren Verbraucher dies bereits an der Ladentheke, da nicht nur das Mehl, sondern vor allem die Energie für die Backöfen und der Transport zum Supermarkt immer teurer werden. Bei Bäckereien, die nicht auf fertige Teiglinge von großen Lieferanten wie Lieken, Harry oder Aryzta setzen, sondern auf "echtes" Bäckerhandwerk, sind bereits Preise von über 10 Euro für ein Kilo Brot zu finden.

Trotz dieser alarmierenden Zeichen verbirgt sich hinter der Krise ein bemerkenswertes Paradoxon. Rein statistisch gesehen sind die weltweiten Weizenspeicher nämlich keineswegs leergefegt. Die globale Erntemenge wird für das laufende Jahr auf rund 844 Millionen Tonnen geschätzt, was vor allem an Rekorderträgen in Russland und Indien liegt. Es gibt also faktisch genug Weizen, um die Weltbevölkerung zu ernähren. Das eigentliche Problem ist eine fundamentale Verteilungskrise: Während in einigen Regionen die Silos voll sind, wird der Weg des Korns zum Verbraucher durch Krieg, Dürre und unbezahlbare Energiekosten blockiert. Wir erleben derzeit keine Krise der Verfügbarkeit, sondern eine Krise der Bezahlbarkeit und der Logistik, die den täglichen Laib Brot zum Spielball globaler Machtpolitik macht.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion