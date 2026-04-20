Kingsmen beginnt im Silber-Gold-Projekt Las Coloradas im Bergbaudistrikt Parral in Chihuahua, Mexiko, mit den Bohrungen

- Bohrungen in Zielzonen hoher Priorität, die im Rahmen der erfolgreichen Kampagne 2025 für Folgeuntersuchungen ausgewählt wurden

- Bevorstehendes Bohrprogramm zur Erkundung der Zielzone Saddle

Vancouver, British Columbia, 20. April 2026 / IRW-Press / Wie Kingsmen Resources Ltd. (TSXV: KNG | OTCQB: KNGRF | FWB: TUY) („Kingsmen“ oder das „Unternehmen“) heute berichtet, wurde das zur Gänze finanzierte Bohrprogramm 2026 im unternehmenseigenen Projekt Las Coloradas nunmehr eingeleitet. Es dient der Abgrenzung der beachtlichen Silbermineralisierung, die im Rahmen des Bohrprogramms 2025 lokalisiert wurde. Das Projekt Las Coloradas befindet sich in 30 km Entfernung von der Stadt Parral, wo die Firma GoGold Resources Inc. eine Haufenlaugungsanlage mit Verarbeitung von historischen Rückständen aus früheren Förderstätten im Projekt La Prieta und anderen Minen betreibt. In nächster Nähe finden sich weitere produktive Silberminen oder -lagerstätten wie Santa Barbara, San Francisco del Oro, La Cigarra, Los Gatos und Cordero (Abbildung 1).

President Scott Emerson erläutert: „Die Entdeckungen im Projekt Las Coloradas im vergangenen Jahr haben uns eine klare Richtung vorgegeben, worauf wir uns im diesjährigen Programm konzentrieren werden. Dies hat für uns oberste Priorität. Wir sind optimistisch, dass die in diesem Jahr absolvierten Arbeiten unsere ursprüngliche Vermutung beim Kauf des Projekts Las Coloradas im Jahr 2023 – nämlich die Möglichkeit der Erschließung eines ganzen Distrikts – bestätigen werden. In dieser Bohrsaison wollen wir in einer ersten Tranche des Programms mindestens 6.000 Meter Kernbohrungen und anschließend nochmals 5.000 Bohrmeter abteufen. Zusätzlich befindet sich das Unternehmen aktuell in der Planungsphase für Bohrungen im Projekt Almoloya, das 30 km vom Projekt Las Coloradas entfernt im selben Bergbaudistrikt liegt. In diesem Projekt bietet sich uns eine Gelegenheit anderer Art, da es sich hier vorrangig um ein Goldprojekt, so wie wir es kennen, handelt (siehe Pressemitteilung vom 5. Dezember 2025).