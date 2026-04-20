Brisanter Vorschlag: Rollen bei VW bald chinesische Autos vom Band?

Die Debatte dürfte bei Volkswagen für erhebliche Unruhe sorgen: Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies hat sich dafür ausgesprochen, offen zu prüfen, ob künftig auch in China entwickelte Fahrzeuge des Konzerns in deutschen VW-Werken produziert werden könnten. Der SPD-Politiker verbindet damit vor allem ein Ziel: Beschäftigung sichern und die Auslastung der Standorte stabilisieren.

Hintergrund ist der wachsende Druck durch chinesische Hersteller auf dem europäischen Automarkt. Vor allem bei Elektroautos haben sich Anbieter aus China in den vergangenen Jahren technologisch und preislich stark positioniert. Für Lies ist deshalb klar, dass Europa den Markteintritt dieser Konkurrenz nicht einfach aufhalten kann. Statt allein auf Abschottung zu setzen, müsse man darüber nachdenken, wie deutsche Industrie und Standorte davon auch profitieren könnten.