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    Rheinmetall beginnt mit Serienproduktion von Drohnenbooten

    Für Sie zusammengefasst
    • Serienproduktion von Drohnenbooten in Hamburg gestartet
    • Jährliche Produktion zunächst rund 200 Einheiten geplant
    • K3 Scout autonom fahrbar militärisch und zivil
    Rheinmetall beginnt mit Serienproduktion von Drohnenbooten
    Foto: 472849734

    HAMBURG (dpa-AFX) - Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat im Hamburger Hafen mit der Serienproduktion von unbemannten Überwasserfahrzeugen begonnen. Zunächst sollen jährlich rund 200 Drohnenboote auf der Werft Blohm+Voss gefertigt werden, teilte Rheinmetall mit. Die Produktion könne auf bis zu 1.000 Einheiten jährlich gesteigert werden.

    Drohnenboote werden immer wieder erfolgreich von der Ukraine bei der Abwehr des russischen Angriffskrieges eingesetzt.

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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    Rheinmetall stellt das Überwasserfahrzeug gemeinsam mit dem britischen Hersteller Kraken Technology Group her. Zur Produktion des Boots wurde das Gemeinschaftsunternehmen Rheinmetall Kraken GmbH gegründet.

    Militärisch oder zivil einsetzbar

    Das Boot K3 Scout ist je nach Ausstattung militärisch oder zivil einsetzbar. Es wird ferngesteuert und soll in Zukunft auch autonom fahren können.

    Die Unternehmen hatten das Überwasserfahrzeug im März auf der Werft Blohm+Voss vorgestellt. Der Leiter der Rheinmetall-Division Naval Systems, Tim Wagner, sagte damals, dass es bereits Aufträge von Nato-Ländern gebe.

    Der Düsseldorfer Dax -Konzern Rheinmetall hatte Anfang März die Übernahme des Marineunternehmens NVL abgeschlossen, zu dem die Werft Blohm+Voss gehörte. Verkäufer war die Bremer Werftengruppe Lürssen./lkm/DP/he

    Rheinmetall

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    ISIN:DE0007030009WKN:703000
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,13 % und einem Kurs von 1.471 auf Tradegate (20. April 2026, 14:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -0,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,14 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 67,58 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.132,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.830,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +24,30 %/+56,23 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursreaktion auf jüngste Meldungen (insbesondere die Allianz mit ITM Power), wobei ITM stark stieg, Rheinmetall nur moderat; vielfach wird betont, dass viele Meldungen nur Absichtserklärungen sind, Diskussionen drehen sich um Bewertung, Margen als entscheidender Faktor, enttäuschte Anleger versus Buy‑the‑Dip‑Rufe, Spekulationen zu Großaufträgen (Lynx) und eine genannte Kursrange (~1300–2000).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Verfasst von dpa-AFX
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