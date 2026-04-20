TeamViewer Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 20.04.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die TeamViewer Aktie. Mit einer Performance von -4,15 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der TeamViewer Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,10 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,15 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von TeamViewer mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -14,02 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TeamViewer Aktie damit um +15,69 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,26 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von TeamViewer -19,35 % verloren.

Während TeamViewer deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,29 %. Damit gehört TeamViewer heute zu den auffälligeren Werten.

TeamViewer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +15,69 % 1 Monat +8,26 % 3 Monate -14,02 % 1 Jahr -61,17 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie

Stand: 20.04.2026, 15:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um die TeamViewer‑Kursentwicklung (Aufwärtsbewegung von ca. 4,2 auf 4,9 EUR mit Gewinnmitnahme), Bewertung im Kontext der Transformation (KI, Cashflow, Schuldenabbau) und fundamentale Aussichten. Diskussionen thematisieren zudem den USD‑Umsatzanteil (60–70%), Währungseinflüsse, Short‑Sellers, technische Derivate-/Trading‑Patterns sowie Risikoeinschätzungen bei unterschiedlichem Exposure (kleine bis mittlere Downside).

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TeamViewer eingestellt.

Informationen zur TeamViewer Aktie

Es gibt 174 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 853,99 Mio.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Teamviewer von 6,5 auf 6,0 gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Kurse in der Softwarebranche hätten sich in Europa wie auch global zuletzt etwas erholt, schrieb Analyst Johannes Schaller …

Die Aktie des im SDAX notierten Softwareanbieters TeamViewer (WKN: A2YN90) bewegt sich ausgehend vom im Juli 2020 markierten Rekordhoch (54,86 EUR) in einem intakten langfristigen Abwärtstrend. Auf Sicht der vergangenen zwölf Monate verbuchte der Wert einen Kursrückgang um rund 59 %. Nach dem Verzeichnen eines Allzeittiefs bei 4,09 EUR am 13. April initiierte er eine dynamische Erholungsrally, die ihn auf Wochensicht um fast 23 % nach oben katapultierte. Der A...

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,47 %.

TeamViewer Aktie jetzt kaufen?

Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.