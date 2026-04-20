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    Bio-Gate AG 2025: Umsatz gesteigert, Verluste begrenzt!

    Trotz anhaltender Herausforderungen zeigt der Konzern 2025 deutliche Fortschritte: Umsatzwachstum, geringerer Verlust und ein starkes Veterinärgeschäft prägen das Jahr.

    Bio-Gate AG 2025: Umsatz gesteigert, Verluste begrenzt!
    Foto: adobe.stock.com
    • Konzernumsatz 2025 steigt um 4,2 % auf 7,4 Mio. Euro (Vorjahr: 7,1 Mio. Euro)
    • Umsatz im 2. Halbjahr legt um 8 % auf fast 4,0 Mio. Euro zu
    • Konzernverlust begrenzt auf -1,2 Mio. Euro (Vorjahr: -1,6 Mio. Euro)
    • EBITDA verbessert auf -896 TEUR (Vorjahr: -1.304 TEUR) durch Kostensenkungen und Ausbau der Produktionskapazitäten in Bremen
    • Starkes Veterinärgeschäft mit Umsatzplus von 48 %, das Rückgänge in Dermakosmetik und Wundpflege mehr als kompensiert; auch Zuwächse in Medizintechnik und QualityLabs
    • Endgültige Zahlen 2025 und Ausblick 2026 werden Ende April/Anfang Mai veröffentlicht; Präsentation auf der 41. Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 23. April


    Bio-Gate

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