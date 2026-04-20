GA-ASI schließt "Flight Into Known Icing"-Flugtests der MQ-9B ab

SAN DIEGO, CA / ACCESS Newswire / 20. April 2026 / General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) hat eine Reihe von Flugtests durchgeführt, um das unbemannte Luftfahrzeug (RPA) MQ-9B für den Flug unter bekannten Vereisungsbedingungen (FIKI) zu zertifizieren. Die Flugtests begannen im vergangenen Jahr, und alle geplanten Tests wurden Anfang April im Flight Test & Training Center (FTTC) von GA-ASI in der Nähe von Grand Forks, North Dakota, unter Verwendung einer firmeneigenen MQ-9B erfolgreich abgeschlossen.

Die FIKI-Flüge bauen auf früheren erfolgreichen Flugtests auf, bei denen die Flugeigenschaften mit simulierten, am Flugzeug haftenden Eisformen bewertet wurden, sowie auf der erfolgreichen Kaltwettervalidierung des Flugzeugs und Flügen in der Arktis. Die FIKI-Zertifizierung wird die Fähigkeiten der MQ-9B erweitern, um Allwetter-Überwachungsfähigkeiten für die vielen Nationen bereitzustellen, die das System für ihre militärischen und zivilen Unterstützungsmissionen erworben haben.

Die Tests wurden mit Mitteln aus dem internen Forschungs- und Entwicklungsbudget von GA-ASI durchgeführt.

„Wir sind diese Flugtests mit großer Sorgfalt angegangen“, sagte David R. Alexander, President von GA-ASI. „GA-ASI war im vergangenen Jahr der erste RPA-Entwickler, der ein Military Type Certificate (militärisches Musterzulassungszertifikat) für die MQ-9B (RAF Protector) erhielt, und nun unternehmen wir Schritte zur Zertifizierung der Plattform für FIKI. Es erfordert die Entschlossenheit von GA-ASI, dies für unsere Anwender zu erreichen.“

Die Kunden von GA-ASI erwarten, dass die MQ-9B unter den unterschiedlichsten Umgebungsbedingungen eingesetzt werden kann, von sehr heißen bis zu sehr kalten Temperaturen sowie unter vereisten Bedingungen. Ein solcher Kunde ist die kanadische Regierung, die 11 MQ-9B SkyGuardians bestellt hat. Die Canadian Directorate of Technical Airworthiness and Engineering Support, Kanadas nationale militärische Zertifizierungsbehörde, war während Teilen der Flugtestphase vor Ort und wird Datenaufzeichnungen aus den Flügen nutzen, um die MQ-9B für den Einsatz unter FIKI-Bedingungen zu zertifizieren.