Top-Seller: Das waren die beliebtesten Aktien der Vorwoche

Die Märkte sind auch aufgrund der Eskalation im Nahen Osten äußerst volatil. Die Energiepreise sind hoch, die Sorgen vor einer weiter steigenden Inflation sicherlich berechtigt und die Stimmung in der Wirtschaft eher mau.

Angesichts dieser Unberechenbarkeit ist es spannend, auf welche Werte Anleger aktuell zurückgreifen. Die Auswertung zeigt: Es sind derzeit vor allem die bekannten Standardwerte, die das Interesse auf sich ziehen.

Diese Aktien landeten in der Vorwoche (KW 16/2026) am häufigsten in den SMARTBROKER+ Depots:

Platz 1: Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045)

In den letzten Monaten ging es für Microsoft eigentlich nur noch bergab an der Börse. Seit Beginn letzter Woche hat der Kurs gedreht. Die SMARTBORKER+ Kunden kauften in der letzten Woche daher häufig die Aktien des Software- und Cloud-Spezialisten.

Platz 2: Nike Inc B (ISIN: US6541061031)

Auch für Nike geht es an der Börse seit längerem nur noch talwärts. Einen kleinen Anstieg in der letzten Woche nutzten viele Kunden für einen Einstieg bzw. Nachkauf bei Nike.

Platz 3: Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508)

Auch die zuletzt von Verlusten geplagte Aktie der Deutschen Telekom, konnte nicht nur wieder leicht zulegen, sondern auch viele SMARTBROKER+ Kunden überzeugen die Aktie zu kaufen.

Platz 4: SAP SE (ISIN: DE0007164600)

31 % hatte die SAP-Aktie in den letzten 12 Monaten eingebüßt. Ein kleiner Kursanstieg in der letzten Woche war wohl Grund genug für viele Anleger sich die Aktie ins Depot zu packen. Ob es nun weiter aufwärts geht?

Platz 5: D-Wave Quantum Systems Inc (ISIN: US26740W1099)

Der Kursverlauf von D-Wave Quantum macht jede Achterbahn neidisch. Das Rauf und Runter in den letzten Monaten und Wochen hat auch dazu geführt, dass es die Aktie letzte Woche in diese Liste schaffte. Viele SMARTBROKER+ Anleger sind eingestiegen bzw. haben ihre Positionen ausgebaut.

Auch die kommenden Wochen dürften spannend bleiben. Noch ist auch die Iran-Krise nicht vorbei.