SURTECO GROUP verlängert Finanzierung bis 2029 – Guter Start ins Jahr 2026
SURTECO stellt die Weichen für die Zukunft: Finanzierung bis 2029 gesichert, Portfolio wird geprüft – und der Start ins Geschäftsjahr 2026 fällt ausgesprochen stark aus.
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- SURTECO GROUP SE hat die Verlängerung ihrer bestehenden Finanzierung bis 2029 erfolgreich abgeschlossen.
- Die Vereinbarung sichert die Finanzverbindlichkeiten für drei Jahre bis zum 28. Dezember 2029 nachhaltig ab.
- Ein Gutachten nach IDW-S6 Standard wird erstellt, um die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage bis 2029 zu stärken.
- SURTECO prüft eine mögliche Veräußerung der Geschäftsbereiche Profiles und/oder Edgebands, um die Finanzlage zu verbessern.
- Das Unternehmen startete gut ins Geschäftsjahr 2026 mit einem Umsatz von 208,4 Mio. € und einer EBITDA-Quote von 12,8 % im ersten Quartal.
- SURTECO ist ein international tätiges, börsennotiertes Unternehmen mit einem Umsatz von rund 857 Mio. € im Jahr 2024 und über 3.700 Mitarbeitern.
Der nächste wichtige Termin, SURTECO GROUP SE veröffentlicht den Jahresfinanzbericht 2025, bei SURTECO GROUP ist am 21.04.2026.
Der Kurs von SURTECO GROUP lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 10,750EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,88 % im
Plus.
8 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 10,600EUR das entspricht einem Minus von -1,40 % seit der Veröffentlichung.
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