    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Merz

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Strategische Partnerschaft mit Brasilien wird vertieft

    Für Sie zusammengefasst
    • Strategische Partnerschaft Deutschland und Brasilien
    • Ausbau von Wirtschaft, Technologie, Energie und KI
    • Verteidigungs und Rüstungskooperation sowie UN Reform
    Merz - Strategische Partnerschaft mit Brasilien wird vertieft
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    HANNOVER (dpa-AFX) - Deutschland und Brasilien haben eine Vertiefung ihrer strategischen Partnerschaft vereinbart. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nannte nach den Regierungskonsultationen in Hannover einen Ausbau der Kooperationen in Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie sowie in der Verteidigung sowie der Rüstungsbranche.

    "Die Nähe zwischen unseren beiden Ländern ist notwendiger denn je in einer Zeit, in der sich die Weltordnung so grundlegend verändert. Wir wollen den gegenseitigen Nutzen stärken, und wir wollen ein Netz starker und gleichgesinnter Partner sein", sagte der Kanzler bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva.

    Hauptfelder der vertieften Kooperation vereinbart

    Merz nannte drei Schwerpunkte der vertieften Zusammenarbeit, die verabredet seien. "Erstens: Wir wollen die Stärken unserer Volkswirtschaften gemeinsam entfalten, und zwar als wichtige Handelspartner", sagte er. Er nannte ganz besonders die Zukunftsthemen Technologie, künstliche Intelligenz, Energie, Kreislaufwirtschaft, Umwelttechnologien, Landwirtschaft.

    Zudem sollten wirtschaftliche Resilienz und Diversifizierung gemeinsam verstärkt werden. "Das ist ein Gebot der Stunde in einer Welt, die eben unberechenbar geworden ist. Wir vertiefen unsere Kooperation im Bereich kritischer Rohstoffe", sagte er.

    Dritter Punkt sei der gemeinsame Einsatz für eine regelbasierte internationale Ordnung. Gemeinsamen Anstrengungen gelten dabei nach seinen Worten auch einer Reform der Vereinten Nationen.

    Zur Sicherung des Friedens und der Freiheit sei eine Intensivierung der Verteidigungs- und Rüstungszusammenarbeit beschlossen worden. Auch über die Lage im Nahen und Mittleren Osten sei gesprochen worden, so Merz weiter. Beide Regierungen unterstützten Bemühungen um eine rasche diplomatische Verständigung zwischen den USA und dem Iran nach Kräften./cn/DP/stw






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Merz Strategische Partnerschaft mit Brasilien wird vertieft Deutschland und Brasilien haben eine Vertiefung ihrer strategischen Partnerschaft vereinbart. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nannte nach den Regierungskonsultationen in Hannover einen Ausbau der Kooperationen in Wirtschaft, Wissenschaft und …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     