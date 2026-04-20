Börsenstart USA - 20.04. - US Tech 100 schwach -0,16 %

Der Dow Jones steht bei 49.436,21 PKT und verliert bisher -0,03 %.

Top-Werte: Salesforce +3,44 %, IBM +1,97 %, JPMorgan Chase +1,42 %, Apple +1,40 %, Travelers Companies +1,33 %

Flop-Werte: Amazon -1,19 %, The Home Depot -1,10 %, Boeing -1,06 %, Johnson & Johnson -1,00 %, Procter & Gamble -0,91 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 26.632,08 PKT und fällt um -0,16 %.

Top-Werte: Atlassian Registered (A) +5,18 %, Marvell Technology +3,22 %, Analog Devices +2,70 %, Adobe +2,59 %, Intuit +2,41 %

Flop-Werte: Intel -3,07 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) -1,80 %, Seagate Technology Holdings -1,72 %, Insmed -1,50 %, Meta Platforms (A) -1,48 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 7.118,10 PKT und fällt um -0,14 %.

Top-Werte: ServiceNow +4,49 %, Coterra Energy +3,46 %, Salesforce +3,44 %, Stanley Black & Decker +3,11 %, Hewlett Packard Enterprise +2,89 %

Flop-Werte: Norwegian Cruise Line -5,62 %, Intel -3,07 %, Clorox -3,04 %, Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) -2,87 %, McCormick -2,39 %