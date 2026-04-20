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    Norwegian Cruise Line Aktie deutlicher Kursrutsch - 20.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Norwegian Cruise Line Aktie bisher Verluste von -5,62 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Norwegian Cruise Line Aktie.

    Besonders beachtet! - Norwegian Cruise Line Aktie deutlicher Kursrutsch - 20.04.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Norwegian Cruise Line (NCLH) betreibt Kreuzfahrten im Premium- und Contemporary-Segment, Fokus auf Freestyle Cruising ohne feste Essenszeiten. Hauptprodukte: Kreuzfahrten in Karibik, Europa, Alaska u.a., inkl. Bordgastronomie, Entertainment, Landausflüge. Marktstellung: Top-3 weltweit. Wichtige Konkurrenten: Carnival, Royal Caribbean, MSC. USP: kleinere Schiffe, flexible Konzepte, starke Position im Premium-Massenmarkt.

    Wie hat sich die Norwegian Cruise Line-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Norwegian Cruise Line Aktie. Mit einer Performance von -5,62 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Norwegian Cruise Line Aktionäre einen Verlust von -5,46 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Norwegian Cruise Line Aktie damit um +4,50 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,25 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Norwegian Cruise Line auf -8,53 %.

    Während Norwegian Cruise Line deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,14 %.

    Norwegian Cruise Line Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,50 %
    1 Monat +2,25 %
    3 Monate -5,46 %
    1 Jahr +25,47 %
    Stand: 20.04.2026, 16:00 Uhr

    Informationen zur Norwegian Cruise Line Aktie

    Es gibt 425 Mio. Norwegian Cruise Line Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,17 Mrd.EUR € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Walt Disney und Co.

    Walt Disney, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,03 %.

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    Ob die Norwegian Cruise Line Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Norwegian Cruise Line Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Norwegian Cruise Line

    -5,17 %
    +5,14 %
    +3,17 %
    -3,25 %
    +25,24 %
    +48,39 %
    -24,90 %
    -61,03 %
    -9,91 %
    ISIN:BMG667211046WKN:A1KBL8
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