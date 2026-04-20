Brasilien an vier weiteren Fregatten interessiert

Dies eröffne die Möglichkeit, die Präsenz Deutschlands in strategischen Sektoren der brasilianischen Neoindustrialisierung zu vertiefen, sagte der Staatschef. Zudem gebe es Gespräche über strategische Bereiche wie gepanzerte Fahrzeuge, Luftabwehr und Drohnen, fügte der linke Präsident hinzu.

HANNOVER (dpa-AFX) - Brasilien ist an vier weiteren Fregatten des Typs Tamandaré auf Basis deutscher Technologie aus der Meko-Plattform von Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS ) interessiert. Derzeit sind vier solcher Fregatten in Brasilien im Bau. "Heute machen wir Fortschritte bei den Bemühungen um den Erwerb vier weiterer Einheiten", sagte Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva bei einer Rede vor Unternehmern auf der Hannover Messe.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Lula da Silva erwähnte auch einen in Hannover unterzeichneten Pakt zur künstlichen Intelligenz. Dies sei ein wichtiger Meilenstein für die gemeinsame Entwicklung von Technologien und neuen Partnerschaften.

Die Meko-Plattform ist ein modulares Kriegsschiffs-Konzept, das ursprünglich in Deutschland entwickelt wurde und sich flexibel mit unterschiedlichen Waffen-, Sensor- und Missionssystemen ausrüsten lässt. Das Programm ist ausdrücklich als Projekt für Technologietransfer und industrielle Stärkung in Brasilien angelegt. Die Vereinbarung über den Bau der ersten vier Fregatten in Brasilien hatte einen Umfang von umgerechnet rund zwei Milliarden Euro./ro/DP/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 9,132 auf Tradegate (20. April 2026, 15:59 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +6,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,33 %. Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 5,66 Mrd.. ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6200 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,167EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +9,77 %/-1,21 % bedeutet.



