Lula
Brasilien an vier weiteren Fregatten interessiert
- Brasilien will vier Tamandaré-Fregatten auf Meko
- Vier Fregatten in Brasilien im Bau, Vertrag 2 Mrd
- Gespräche über Panzer, Luftabwehr, Drohnen und KI-Pakt
HANNOVER (dpa-AFX) - Brasilien ist an vier weiteren Fregatten des Typs Tamandaré auf Basis deutscher Technologie aus der Meko-Plattform von Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS ) interessiert. Derzeit sind vier solcher Fregatten in Brasilien im Bau. "Heute machen wir Fortschritte bei den Bemühungen um den Erwerb vier weiterer Einheiten", sagte Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva bei einer Rede vor Unternehmern auf der Hannover Messe.
Dies eröffne die Möglichkeit, die Präsenz Deutschlands in strategischen Sektoren der brasilianischen Neoindustrialisierung zu vertiefen, sagte der Staatschef. Zudem gebe es Gespräche über strategische Bereiche wie gepanzerte Fahrzeuge, Luftabwehr und Drohnen, fügte der linke Präsident hinzu.
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
Lula da Silva erwähnte auch einen in Hannover unterzeichneten Pakt zur künstlichen Intelligenz. Dies sei ein wichtiger Meilenstein für die gemeinsame Entwicklung von Technologien und neuen Partnerschaften.
Die Meko-Plattform ist ein modulares Kriegsschiffs-Konzept, das ursprünglich in Deutschland entwickelt wurde und sich flexibel mit unterschiedlichen Waffen-, Sensor- und Missionssystemen ausrüsten lässt. Das Programm ist ausdrücklich als Projekt für Technologietransfer und industrielle Stärkung in Brasilien angelegt. Die Vereinbarung über den Bau der ersten vier Fregatten in Brasilien hatte einen Umfang von umgerechnet rund zwei Milliarden Euro./ro/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 9,132 auf Tradegate (20. April 2026, 15:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +6,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,33 %.
Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 5,66 Mrd..
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,167EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +9,77 %/-1,21 % bedeutet.
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Mensch Leute, hört doch mal auf mit dem Gesülze. Der Kurs gehört in eine Spanne von 29–33 €, und zwar nicht aus dem Bauch heraus, sondern weil Bewertung, Auftragslage und Zyklik das hergeben. Wer hier ständig so tut, als wäre das ein Pennystock oder als würde gleich alles implodieren, blendet einfach die Fakten aus.
Und ganz ehrlich: Wenn deine einzige „Analyse“ daraus besteht, das schlechtzureden, ohne irgendeine Begründung zu liefern, dann spart euch die Kommentare. Meine Antwort auf so ein Gerede bleibt: Verpiss dich und geh Bitcoin essen. Dieses dauernde Panik-Geschreie bringt niemandem was – außer dass die shorties keinen Plan haben.!!!
Der Markt schwankt, klar. Aber fundamental ist das Ding keine 20-€-Bude. Wer das behauptet, soll Zahlen liefern. Zwinker Smiley….Alles andere ist nur Lärm.
Kone vor Milliardenübernahme von TK Elevator -
Veröffentlicht am 17.04.2026 um 06:22
von MarketScreener
Der finnische Aufzugskonzern Kone befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen über den Erwerb des deutschen Wettbewerbers TK Elevator von den Finanzinvestoren Advent und Cinven. Dies berichtet Bloomberg News unter Berufung auf informierte Kreise.
Laut den Insidern könnte eine Einigung noch vor Ende des Monats erzielt werden.
TK Elevator wird inklusive Schulden mit bis zu 25 Milliarden Euro bewertet. Die Eigentümer prüfen parallel dazu weitere Optionen, darunter einen Börsengang; ein Abschluss der Transaktion ist daher noch nicht gewährleistet.
Sprecher von Advent und Cinven lehnten eine Stellungnahme ab, während Kone und TK Elevator bislang nicht auf Anfragen von Bloomberg reagierten.
TK Elevator beschäftigt gut 50 000 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Umsatz von rund 9,2 Milliarden Euro. Die derzeitigen Eigentümer hatten das Unternehmen im Jahr 2020 für 17,2 Milliarden Euro vom Industriekonzern Thyssenkrupp übernommen.
Kein Gas aus Russland kein Gas aus Nahost, die Speicher sind fast leer, aber Reiche sagt es reicht für alle.