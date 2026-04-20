DAX, Aurion Resources & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Forum
|News
|🥇
|Deep Sea Minerals
|🥈
|NEL ASA
|🥉
|China Northern Rare Earth (Group) High-Tech (A)
|Antimony Resources
|Zefiro Methane
|Battery X Metals
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|223
|🥈
|Almonty Industries
|23
|🥉
|Viromed Medical
|22
|TUI
|20
|ITM Power
|19
|Gerresheimer
|17
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
|🥇
|Aurion Resources
|+42,99 %
|🥈
|COMPASS Pathways
|+36,84 %
|🥉
|The Italian Sea Group
|+34,42 %
|🟥
|Ocugen
|-12,50 %
|🟥
|Fermi LLC
|-13,93 %
|🟥
|Forum Markets
|-14,13 %
Wochenperformance: +28,79 %
Wochenperformance: +19,34 %
Wochenperformance: -4,07 %
Wochenperformance: -17,88 %
Wochenperformance: +76,11 %
Wochenperformance: -3,65 %
Wochenperformance: +3,66 %
Wochenperformance: +30,16 %
Wochenperformance: +3,96 %
Wochenperformance: +4,12 %
Wochenperformance: +79,31 %
Wochenperformance: +23,93 %
Wochenperformance: +40,89 %
Wochenperformance: +83,19 %
Wochenperformance: +136,52 %
Wochenperformance: -8,79 %
Wochenperformance: +4,81 %
Wochenperformance: +98,78 %